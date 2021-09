Netflix tiene un plan gratuito para Android, pero tiene condiciones

Con la llegada de más servicios de Streaming a las pantallas de los usuarios, Netflix ha empezado a buscar alternativas para seguir creciendo sus números de suscriptores. Una de estas estrategias sería ofrecer el servicio gratuito; por supuesto, tienen sus limitaciones.

Netflix habría empezado a ofrecer una suscripción gratuita a usuarios de teléfonos Android en Kenia. Entre las condiciones, es que solo tendría un cuarto del total del catálogo del servicio de streaming, no se pueden descargar o hacer transmisión de los videos al televisor. Para poder usar este servicio gratuito, una persona mayor de 18 años debe suscribirse y no haber tenido una cuenta paga antes; la plataforma solo pide un correo y contraseña, no datos de pago, resalta el portal Engadget.

También te puede interesar: Los 180 capítulos de Seinfeld llegan en octubre a Netflix.

En su comunicado, Netflix dijo: «Si no has visto Netflix con anterioridad –y mucha gente en Kenia no lo ha hecho– esta es la forma ideal de experimentar nuestro servicio». La suscripción gratuita permite tener perfiles, control parentales y otras funcionalidades de Netflix; además, no tiene publicidad. La compañía ya ha tenido estrategias similares, por un tiempo tuvo una sitio web donde las personas que no tenían Netflix podían ver una pequeña selección de series y películas originales del servicio de streaming. Variety asegura que, de funcionar en este país, la prueba podría expandirse a otros donde la plataforma no ha tenido tanto éxito encontrando usuarios.

Por ahora, este suscripción gratuita está disponible solo para usuarios de Android y tendremos que esperar a los resultados de sus pruebas, Netflix podría decidir incrementar sus suscriptores de esta manera y probablemente en Latinoamérica encontraría un nicho interesante.

Imagen: Vía Freepik.