Confirmado: ‘Beastars’ tendrá una tercera temporada  

¿Ya vieron la temporada más reciente de ‘Beastars’? El show estrenó (¡finalmente!) su nueva tanda de capítulos en Netflix, después de meses de espera para aquellos que querían ver el anime de manera legal. Por supuesto, si ya terminaron la maratón de ‘Beastars’ sabrán que todavía queda mucho ‘hilo por cortar’, con lo que era claro que una tercera temporada sin lugar a dudas estaba en camino.

Esta semana se anunció que un nuevo arco del manga de ‘Beastars’ será animado. La nueva serie seguirá siendo animada por Orange (encargado de las dos primeras temporadas) y un mensaje en la cuenta de Twitter Netflix anime en Japón nos confirma que también será distribuido internacionalmente por el servicio de streaming.

<Project Announcement>

BEASTARS Animated Series,

New Arc is confirmed!

Thanks to everyone who supports our show. Orange will continue to animate the show! Artwork provided to us by @itaparu99 ❤️https://t.co/8GlJ6nzWVO pic.twitter.com/z8GLhfJmtt

— Orange: Anime Studio (@CG_Orange_eng) July 20, 2021