Colombia vs Brasil: cómo seguir el partido en línea

Es miércoles de fútbol. La selección Colombia hoy sigue su camino a las eliminatorias para el Mundial Qatar 2021. Después de una derrota frente a Perú el pasado domingo, la deuda parece clara: una victoria. Por desgracia, el miércoles nunca ha sido un muy bien día para ver un partido de fútbol, considerando que en medio de la semana muchos están más ocupados que nunca. Lo que significa que posiblemente tenga que seguir el partido desde el PC de la oficina o en la pantalla de su celular. No hay problema, en ENTER.CO le contamos las opciones disponibles para que pueda seguir el partido de Colombia Vs Brasil en línea.

La de siempre, que sigue vigente. En el caso de que estés en Colombia, la ventaja es que solo necesitas estar registrado para poder ver la señal en vivo y, de esa manera, no perderte el encuentro. Si estás por fuera del país puede ver este partido y otros eventos en vivo con suscripción anual de 79.000 pesos. También tendrás que pagar este costo si deseas ver el partido utilizando la app de iOS o Android de Caracol Play.

RCN en Vivo

RCN también se suma a la opción de ver eventos en vivo, utilizando su página web. A diferencia de Caracol Play, no modelo de suscripción. También cuenta con una app para Android e iOS, pero sugerimos evitarla pues nuestra experiencia no es la mejor, en especial con lo invasivos y molesto que puede ser su manejo de la publicidad.

Goal.com es uno de los sitios de noticias de fútbol recomendados para aquellos que no pueden ver el partido. Si su jefe tiene vetados los audífonos, pero no se quiere perder las actualizaciones le sugerimos seguir la edición colombiana que incluye el Blog Tricolor (dedicado a noticias) y los live blogs de los encuentros de la selección. Claramente, esta es una manera más analítica y distinta de seguir el partido Colombia vs Brasil. Además, Goal.com tiene una aplicación para Android y iOS.

Sabemos que la opinión de Win Sport+ no es la mejor (en especial con otras opciones como las antes mencionadas), pero si ya está pagando por la suscripción es tono no usarla. La plataforma de streaming tiene un costo anual de 310.800 pesos. Por lo que, a menos de que estés siguiendo las ligas locales e internacionales, quizás no tiene mucho sentido que hagas la inversión para los partidos de las próximas semanas. También tiene una app para Android e iOS en caso de que tengas una cuenta u necesites ver el partido en tu celular.

Para los que tienen una de esas oficinas con vigilante/guardia de prisión incluido: Si no puedes distraerte, pero tampoco quieres que te den spoilers del encuentro Colombia vs Brasil, te recomendamos que descargues la aplicación Onfootball, que está disponible para Android y iOS. Su característica más importante es que te notifica instantáneamente y a tiempo real todos los eventos importantes del partido: inicio, medio tiempo, goles, tarjetas, penales y pitazo final.

Imágenes: Federación Colombiana de Fútbol