Catwoman, Batman y cómo Warner cree que los héroes tienen sexo (PG13)

El debate sobre Batman deja la certeza de que Warner Studios es ese tío que dice ser ‘progresivo’, pero que da la bendición cuando+ pasa por un sex-shop.

En días recientes los fans de los cómics han ingresado en una de las discusiones más curiosas en torno a Batman, pero (y no estamos exagerando) también un debate interesante sobre la representación de los héroes en los cómics. Todo por una pregunta bastante sencilla:

¿Batman le haría sexo oral a Catwoman?

Retrocedamos un poco para entender el contexto. Esta semana Justin Halpern reveló en una entrevista algunas de las solicitudes que tuvo que cumplir al momento de realizar la serie animada de ‘Hartley Queen’. Para aquellos que no la han visto (y deberían hacerlo tan pronto llegue HBO Max, porque es bastante buena) es un show por fuera de las caricaturas de héroe de la mañana. El show no solo aborda la relación homosexual entre Harley y Hiedra Venenosa, sino que también tiene una buena dosis de groserías, sangre y es una parodia general a los héroes y el mundo de DC. Sin embargo, parece que hay una línea bastante clara que Warner Studios no permite pasar, al menos cuando se trata de sus héroes, como lo demuestra una escena que el estudio pidió eliminar del show:

“Un ejemplo perfecto de eso es en esta tercera temporada de ‘Harley’ cuando tuvimos un momento en el que Batman estaba haciendo sexo oral a Catwoman”, aseguró Halpern. “Y DC dijo: ‘No puedes hacer eso. Absolutamente no puedes hacer eso ‘. Ellos dicen,’ Los héroes no hacen eso’. Entonces, dijimos: ‘¿Estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas? ‘Ellos decían:’ No, es que vendemos juguetes de consumo. para héroes. Es difícil vender un juguete si Batman también está haciendo ‘eso».

Zack you legend, you maniac, you absolute masterclass. pic.twitter.com/sHWmTSMErf — Bennett (Let’s #RestoreTheSnyderVerse) (@TheSifuAbides) June 18, 2021

Los comentarios, por supuesto, prendieron las llamas del debate. La respuesta de muchos hilos, que opinaron al respecto era bastante sencilla: no es que Batman no ‘haría eso’. Es que sus creadores ‘no le permitirían hacer eso’. Incluso el mismo Zack Snyder se unió a la conversación y publicó un trino en el que deja bastante clara su posición (y la de Batman) respecto al tema.

Y aunque esta conversación puede parecer inútil o estúpida (al menos en el contexto de otros debates) para los fans de los cómics en realidad resulta un espacio perfecto para debatir sobre la manera en la que, años después, los héroes siguen estando en este lugar incomodo en el que solo se permite que aborden ciertos aspectos de la realidad, pero tienen que mantenerse lo suficientemente PG 13 para seguir teniendo juguetes.

En el caso de Batman es un debate más curioso, porque el mismo perfil del personaje siempre lo ha presentado como un playboy. ¡Por supuesto que Batman tiene sexo! De hecho, en Harley Queen hay escenas (no explicitas) de sexo entre varios de sus personajes. Así que al menos el estudio no pretende que nos creamos el cuento de que sus héroes son vírgenes puros. Entonces lo que resulta curioso ahora es que para Warner Studios marque la línea y afirme que el único tipo de sexo que pueden tener sus personajes es del tipo vainilla, de telenovela y que la boquita de Bruce Wayne solo sirve para mandar teorías a la Liga de la Justicia.

Y la idea de que esto dañaría la reputación del personaje resulta… ¿extraña? El público al que está dirigido ‘Harley Queen’ es claramente adulto y dudamos que la primera pregunta que haga un padre al momento de comprar un juguete para sus hijos es preguntar cuáles son las posiciones preferidas del héroe.

En resultado final es uno de esos debates que pueden parecen superficiales, pero que de hecho son bastante interesantes cuando se mira a profundidad las implicaciones que tienen para estas historias y sus fans. También nos ha dejado con una cantidad impresionantes de imágenes que hacen canon las preferencias en la cama de Batman y la certeza de que Warner Studios es ese tío que asegura ser ‘progresivo’, pero que se pasa la bendición cada vez que pasa por un sex-shop.

Imágenes: DC Universe