BTS ahora tendrá como hogar Disney+

¿Ustedes creen que Marvel es la franquicia que más mueve pasiones en Disney+? Pues hasta hace poco podían estar en lo correcto, excepto que esta semana Disney anunció que incrementará su oferta de contenido trayendo diferentes documentales de la banda de K-Pop BTS a su servicio de streaming en Latinoamérica.

El anuncio confirmó que próximamente los fans podrán disfrutar de BTS: Permition to dance in Stage, que les permitirá a los fans en Latam el disfrutar de su concierto en 2022 en Los Ángeles, Estados Unidos. No es el único contenido en camino, pues además en algún momento de 2023 Disney+ también contará con una serie/documental llamado BTS Monuments: Beyond the Star que de acuerdo a sus miembros les mostrará su lado más ‘personal’.

La adición de BTS puede parecer menor para aquellos que no estén muy conectados con el mundo de K-Pop. Sin embargo, pocos son los grupos tan numerosos, vocales y apasionados como los de bandas como BTS. Basta recordar los eventos sociales más recientes en el que la sola presencia de sus fans fue capaz de cambiar tendencias en redes sociales o inflar la asistencia a Rallies solo para molestar a ciertos presidentes de los Estados Unidos.

Por ahora no hay confirmación exacta de cuándo llegarán estas producciones a Disney+, solo ventanas. Sin embargo, es más que seguro que cercano al estreno de ambas Disney publicará algunos adelantos para emocionar a sus fans. También es un movimiento que tiene sentido, considerando que Disney ya cuenta hoy con algunos conciertos y musicales dentro de su catálogo. Si algo, las nuevas series que se suman a su catálogo parecen demostrar los planes a futuro que tiene la plataforma.

Imágenes: WikiCommons