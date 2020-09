¡’Animaniacs’ está de regreso con su primer tráiler!

¿Qué vamos a hacer esta noche Cerebro? Dicen que esa idea de que el pasado siempre fue mejor está equivocada… pero vaya sí que teníamos televisión de calidad en los años 90. De hecho, una de esas series que parece haber mejorado con el paso del tiempo es ‘Animaniacs’ (o ‘Animanía’, como se dobló para nuestra región). La serie animada de Warner Brothers y creada por Steven Spielberg, es una de esas comedias que de pequeño resultaban divertidas por el solo hecho de la locura de sus personajes, pero de adultos cobra un nuevo sentido al entender algunos de sus chistes más adultos.

Para celebrar su aniversario número 27, Hulu presentó el primer adelanto del reboot de ‘Animaniacs’ en el que ha estado trabajando. Aunque el adelanto se centra en presentar a los actores de doblaje de la versión original que regresan, también nos presenta el arte de esta nueva versión que para el alivio de los más nostálgicos no parece haber cambiado mucho del diseño. Más importante, también entrega una fecha de estreno: en noviembre de 2020 Yakko, Wakko, y Dot, junto con Pinky y Cerebro, regresan a las pantallas chicas.

🎉 HAPPY BIRTHDAY ANIMANIACS! 🎉

To celebrate the 27th anniversary of the original series premiere, we’re giving you a special behind-the-scenes look of your favorite voice cast at work.

Stream brand new episodes of #Animaniacs on November 20th, only on Hulu! pic.twitter.com/CQSIQo1lq2

— Hulu (@hulu) September 13, 2020