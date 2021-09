Animales Fantásticos 3 ya tiene nombre y nueva fecha

¡Revelio! Con este chiste no apto para muggles les cuento que Animales Fantásticos 3 (o Fantastic Beast, por su nombre en inglés) ya tiene nombre: The Secrets of Dumbledore, que se traduciría a los Secretos de Dumbledore. No solo esto, sino que la cinta ha sido confirmada para 2022, moviendo su fecha original que ponía su estreno en el último trimestre de 2021.

El título nos confirma que, nuevamente, la historia tendrá como protagonista a Dumbledore y la revelación de su hermano secreto (no, no los dos de los libros, sino otro) que ahora se alío con Grindelwald. Ahora con el apoyo de Credence Barebone (Ezra Miller), la tercera película parece estar preparando el escenario para la batalla entre él y Dumbledore (Jude Law). Un dato importante que notamos en el primer poster es que vemos la vara de sauco (una de las reliquias de la muerte) en el logo de la cinta. Recordando la historia, en los libros Grindelwald toma posesión de este artefacto para luego perderlo contra Dumbledore en su duelo.

La sinopsis oficial de Animales Fantásticos 3 lee lo siguiente:

«El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald se está moviendo para tomar el control del mundo mágico. Incapaz de detenerlo solo, confía al magizoólogo Newt Scamander para liderar un intrépido equipo de magos, brujas y un valiente panadero muggle en una misión peligrosa, donde se encuentran con bestias nuevas y viejas y chocan con la creciente legión de seguidores de Grindelwald. Pero con tanto en juego, ¿cuánto tiempo puede permanecer Dumbledore al margen?».

También es importante mencionar que esta película también será el debut de Mads Mikkelsen (Dr. Strange, Casino Royale) como Grindelwald. El remplazo llega después de que Warner Bros. Pictures decidiera romper su relación con Jhonny Depp, que había interpretado al villano desde la primea entrada de esta nueva trilogía. No se ha confirmado si se hará alguna alusión a la nueva apariencia del villano, aunque cambiar de rosto en el universo de Harry Potter no es precisamente algo fuera de lo normal.

Por supuesto, el mayor reto que tiene la tercera parte es recuperar algo de los fans. La franquicia ha sufrido un descalabro reciente en popularidad. La primera película fue un éxito, pero la segunda parte fue muy criticada por el manejo que dio a su trama y ciertas modificaciones que tomó con algunos de sus personajes principales. La cinta tiene, por ejemplo, una calificación de 36% en Rotten Tomatoes frente al 74% de la original. Tampoco ayuda que muchos fans tomaran la determinación de alejarse de la franquicia después de ciertos comentarios transfobicos de su autora, JK. Rowling.

Imágenes: Warner Bros. Pictures