Amazon tiene la intención de comprar MGM para Prime

La guerra de streaming ha entrado una nueva etapa: asegurar tantas películas y estudios como sea posible. Amazon desde hace algunos años ha estado activo en la adquisición de estudios, para incrementar su presencia en Hollywood. El movimiento más reciente parece ser la compra de Metro Goldwyn Mayer (MGM) por cerca de 9 mil millones de dólares.

MGM es un es productora y distribuidora de cine legendaria. No solo por la introducción de sus filmes, sino por el hecho de que cuenta con una librería de cerca 4.000 películas. Una lista entre las que se encuentran clásicos como la saga completa de cintas de ‘James Bond’ o ‘Lo que el viento se llevó’.

El que Amazon esté detrás de la librería de MGM no sorprende. Ya corrían rumores sobre una posible venta y la preparación del estudio para encontrar un comprador. Estos rumores, a su vez, despertaron otros sobre el interés de compañías como Apple o Netflix, buscando afianzar sus servicios de streaming con los títulos de la productora.

Amazon parece el comprador perfecto para MGM. La compañía de tecnología ha hecho esfuerzos adicionales por hacer más atractivo su servicio de streaming, Prime. Sin embargo, no cuenta con las franquicias o licencias de Disney+ y carece de una librería tan amplia como Netflix. MGM no cuenta con muchas franquicias, además de Bond, pero esto no supone un problema para Amazon.

La empresa todavía no está en el ciclo de producción constante de series originales, al menos no al mismo nivel de su competencia. Sin embargo, la lista de películas que tiene MGM si es un recurso más valioso. No solo podría incrementar la oferta de su catálogo, sino que además se las quitaría a la competencia. Es un movimiento que ha probado valioso, en especial ahora que la oferta es más amplía.

MGM reportó ganancias de 1.5 mil millones de dólares el año pasado. Un margen que no resulta muy alto, al menos en comparación con otros estudios de Hollywood. La compañía se encuentra valorada entre los 5 mil y los 10 mil millones de dólares.

