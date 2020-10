Netflix quizás no ha tenido que mover series por culpa del COVID-19. Pero la crisis de salud parece haber tenido como víctima una cantidad importante de series que han sido canceladas en 2020. La plataforma nunca ha sido ajena a terminar producciones. En 2018 comenzamos a ver la masacre de shows relacionadas con su universo de Marvel y antes de eso experimentamos la cancelación de ‘Sense8’ y el reclamo por una conclusión. Pero la cualidad más interesante de las series canceladas por Netflix en 2020 es que, algunas de ellas incluso ya tenían renovada una nueva temporada antes de que el servicio decidiera darles el hachazo final.

Estas son algunas de las series canceladas por Netflix en 2020.

‘Glow’ (3 temporadas)

Este es un golpe bajo, porque a la serie de luchadoras solo le quedaba una temporada más para finalizar. De hecho, la tanda de capítulos ya había comenzado sus grabaciones, que tuvieron que ser detenidas debido a la crisis de COVID-19. ‘Glow’ era una de esas propuestas que, de alguna manera, era diferente a lo demás en la plataforma y para algunos (entre los que me incluyo) despertó un interés particular por la lucha libre.

‘The Society’ (1 temporada)

Otra serie que tenía aprobada una nueva temporada y vio su final anticipado gracias al COVID-19. ‘The Society’ era un drama adolescente que contaba con la fortuna de tener una premisa interesante (era ‘El señor de las moscas’, pero con muchas más hormonas) y una serie de preguntas que iban a motivar a muchos a regresar. No más, pues mientras que la serie preparaba su producción Netflix decidió matarla. Vamos a suponer que al final todo era un sueño y seguir adelante, ¿ok?

‘Insatiable’ (2 temporadas)

Pocos deben estar sorprendidos de esta cancelación. La primera temporada no inició bien, con la polémica detrás del mensaje sobre la cultura del cuerpo. Pero, incluso sin esta polémica, la comedia negra de este show de Netflix nunca caló realmente. De hecho, la segunda temporada pasó sin pena ni gloria.

‘Altered Carbon’ (2 temporadas)

En 2018 Netflix hizo mucha fuerza a ‘Altered Carbon’. La serie contaba con estrellas de primer nivel y en su segunda temporada tenía como protagonista a Anthony Mackie (mejor conocido por su rol en el MCU). Al parecer los costos de producción en comparación al desempeño de la serie no fueron suficientes, pues la plataforma decidió que debía unir a la lista de series canceladas por Netflix en 2020.

‘Esta Mi*rda me supera’ (1 temporada)

Aunque la primera temporada no fue espectacular, la serie de drama supernatural tenía potencial. En especial, después de un final que claramente había dejado espacio para más desarrollo. Pero al igual que muchas otras series en esta lista, Netflix consideró que los riesgos de grabación no ameritaban la audiencia planeada. Lo que de nuevo, es una pena, pues el giro a la historia de la persona que descubre sus poderes tenía mucho camino que ofrecer y el talento de Sophia Lillis y Wyatt Oleff.

‘El mundo oculto de Sabrina’ (4 temporadas)

Este es un caso interesante, porque la cuarta temporada todavía no se ha estrenado. De hecho, los planes originales de Netflix eran que la serie corriera por una quinta temporada antes de su conclusión. Pero, de nuevo el COVID-19 atacó y ‘Sabrina’ se unió a la lista de series canceladas por Netflix en 2020. Algo interesante, pues aunque el show nunca alcanzó el mismo nivel de alcance que el sitcom que muchos conocen, tampoco era uno de los shows menos conocidos de la plataforma.

Mención honorifica: ‘Bojack Horseman’ (6 temporadas)

‘Bojack Horseman’ no iba a terminar con su sexta temporada. Sus creadores confesaron que no tenían planes de finalizar la serie todavía, pero que Netflix les informó de su decisión de cancelar el show, con la ventaja que no tuvieron otras series de esta lista para poder brindar una conclusión satisfactoria. Es, sin embargo, una cancelación que molesta pues para muchos ‘Bojack Horseman’ es una de las mejores series animadas de la última década. Y el hecho de que su final sea maravilloso, no quita el hecho de que Netflix decidió cancelarlo, para remplazarlo por otras cosas como ‘Proyect Power’… ugh.

Imágenes: Netflix