‘The Society’ ha sido cancelada por Netflix

¿Tenían ganas de saber cómo continuaría ‘The Society’? ¿Preguntas sobre su final de temporada que nos mostró una versión alterna del pueblo donde creían que los jóvenes estaban muertos? ¿Qué hay del golpe de estado y el futuro de esta sociedad? Tenemos malas noticias, pues Netflix anunció que ha cancelado la serie.

Se trata de una noticia sorpresa, pues originalmente el drama había sido renovado para una segunda temporada. De hecho, de acuerdo a Chris Keyser, creador de la serie, ya se habían iniciado las audiciones para los nuevos personajes que aparecerían en el regreso del show. Junto con esta decisión, también informaron que ‘Esta Mierda me supera’ (el drama supernatural, protagonizado por Sophia Lillis), que también había recibido de manera silenciosa una renovación para una segunda temporada.

«Hemos tomado la difícil decisión de no seguir adelante con las segundas temporadas de The Society y ‘Esta mierda me supera», dijo Netflix en un comunicado el viernes. «Estamos decepcionados de tener que tomar estas decisiones debido a circunstancias creadas por COVID, y estamos agradecidos con estos creadores, incluidos: Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen y Josh Barry en 21 Laps Entertainment por No estoy de acuerdo con esto; Chris Keyser, Marc Webb y Pavlina Hatoupis para The Society; y todos los escritores, elencos y equipos que trabajaron incansablemente para hacer estos programas para nuestros miembros en todo el mundo».

No son claras las razones por las que Netflix ha cancelado las dos series. La plataforma no revela datos sobre audiencias, así que es imposible saber si no alcanzaron el umbral de popularidad necesaria para permanecer en el servicio de streaming. Pero es poco probable que esta fuera la razón, considerando que ya se había aprobado una segunda temporada. Fuentes cercanas aseguran que la verdadera causa de su cancelación está en la pandemia. Al parecer, los problemas de producción y la imposibilidad de coordinar las grabaciones con elencos masivos, junto con el aumento de costos llevaron a la decisión del estudio.

Noticia en desarrollo.

Imágenes: Netflix