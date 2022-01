A partir de hoy Eternals está disponible en Disney+

Enero se ve más bien escaso de planes para ir a cine. Por fortuna para aquellos que tienen Disney+, una nueva película acaba de llegar al servicio de streaming para arreglar los planes de este fin de semana: Eternals. Vale la pena mencionar que esto no es un acceso Premium (es decir pago), sino que se trata de un filme de acceso para todos sus usuarios.

La cinta aterriza en la plataforma, después del periodo de tres meses que suelen tener las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Es una buena noticia para aquellos que no fueron a las salas de cine, ya fuera porque todavía no se sienten muy cómodos con ese tipo de espacios o que quizás no estaban convencidos de si invertir o no en la cinta.

Considerando que Eternals es una de las películas más polémicas en la historia del MCU, este es el mejor momento para que decidas si estás del lado de aquellos que la consideran una de las peores (sino, la peor) película del Universo Cinematográfico.

En ENTER.CO estuvimos del lado de aquellos que apreciaron la experimentación de Eternals. En nuestra evaluación le dimos una calificación de 4 sobre 5 y aseguramos que: “Eternals es una cinta cuyas faltas radican más en ese intento de conciliar la visión de su directora con el formato de Marvel. Si este es el precio que tenemos que pagar por recibir más ideas novedosas en un universo que, por otro lado, está algo desgastado la respuesta de esta reseña es: esperamos que los eternos hagan honor a su tiempo y estén un poco más en el MCU”.

Por desgracia, si estás esperando que ‘Spider-Man: No Way Home’ llegue a Disney+ para completar tu maratón del MCU en 2021, tenemos malas noticias. Sony, que es el estudio detrás del filme, tiene un acuerdo con Netflix y no Disney para que sus cintas lleguen al servicio de streaming. La ventana también es un poco más amplia, así que no esperen en marzo poder repetir los mejores momentos de la tercera película de Tom Holland como Peter Parker.

