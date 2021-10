5 recomendaciones en streaming infaltables en Halloween

Halloween no se vive igual sin dos cosas: sin los disfraces y sin las películas. Pero tranquilo/a que no te recomendaremos los mejores disfraces para este 2021. Lo que sí haremos es proponerte cinco contenidos en streaming, entre estrenos y clásicos, que no pueden faltar si quieres pasar un fin de semana lluvioso, bajo las cobijas y verdaderamente terrorífico.

‘Mil Colmillos’ (HBO Max)

Comencemos por una producción hecha en casa. La nueva serie de HBO dirigida por Jaime Osorio (‘El Páramo’) y Pablo González (‘Historia de un Crimen: Colmenares’) debutó en la plataforma antes de Halloween y envuelve la acción, el misterio y el terror en una historia de siete capítulos 100 % colombiana.

Su trama te llevará hasta la selva colombiana, en donde algunos soldados de un comando élite del Ejército, cuya misión es proteger a varios francotiradores, comienza a sufrir una serie de extrañas desapariciones. Esto desatará una desesperada carrera de supervivencia entre la selva, mientras se resuelve el misterio de la entidad que está eliminando a los miembros del grupo. Esta es la primera serie colombiana producida para HBO.

‘Chucky’ (Star +)

Cuando a Don Mancini se le ocurrió la idea de inventar a ‘Chucky’ hace 33 años, nunca pensó en crear una historia sobre un muñeco diabólico y asesino. Por curioso que parezca, el guionista y director de cine se inspiró en su padre, quien trabajaba como publicista. A Mancini le impresionó tanto “el cinismo” de las técnicas de mercadeo para vender productos dirigidos a los niños, que quiso hacer, en un principio, una sátira oscura sobre el tema. La idea, se convertiría luego en una de las franquicias de terror más populares del cine.

Pues bien, el muñeco asesino volverá a las pantallas con esta serie de ocho episodios que desde el 27 de octubre está disponible en Star +. En esta producción, perfecta para Halloween, el retorcido protagonista buscará ganarse la confianza de Jake: un adolescente homosexual de 14 años que siente que puede confiarle al oscuro personaje los secretos relacionados con su sexualidad.

En la serie, que hace parte de una franquicia que ha recaudado más de $250 millones alrededor del mundo, también aparecerán personajes que en el pasado hicieron parte de las películas, entre ellos, Tiffany, la novia de Chucky.

‘Escape: The Undertaker’ (Netflix)

La verdad es que no podemos garantizar que The Undertaker te genere miedo, pero si te recomendamos este título es porque podrás tener una experiencia diferente con esta película interactiva. Al mejor estilo de Bandersnatch, de Black Mirror, esta producción también te permitirá tomar decisiones en la trama. Y a pesar de que las opciones se alejan a veces del argumento central, sin duda esta apuesta constituye un abrebocas sobre un nuevo tipo de contenido más parecido a los videojuegos, que se espera aterrice con mayor frecuencia en este gigante del streaming.

Esta es una película de 2011 dirigida a quienes les gustan las buenas tramas y sobre todo las historias de exorcismos basadas en la realidad. Además durante este fin de semana de Halloween, no puedes perderte a Anthony Hopkins interpretar a su protagonista, el padre Lucas Trevant. Esta producción de Warner Bros. se centra en cómo este sacerdote logra expulsar el alma del demonio Baal de una persona en Roma y salvarle la vida.

‘El Duende Maldito 4: En el espacio’ (Prime Video)

Este no es un estreno. Este clásico de 1997, dirigida con Brian Trenchard-Smith, es la continuación de la saga que inició 4 años antes, en donde Leprechaun está intentando casarse con una princesa alienígena con el único fin de convertirse en el rey de su planeta. Secuestros, acciones malévolas se envuelven es esta trama en donde se intentará a capturar a este duende diabólico.