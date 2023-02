Wikipedia no cumplio y Pakistán la bloqueo por contenido blasfemo

Este viernes Wikipedia fue bloqueada por Pakistán. La biblioteca digital no eliminó contenido denominado blasfemo o ‘sacrílego’, después de que la Autoridad de Telecomunicaciones de la nación del sur de Asia, le diera 48 horas para hacerlo.

Pakistan and it’s inability to understand how the online world works is baffling. Why on earth would you ban #Wikipedia. pic.twitter.com/EdecjBhs8o

— Rohan Manzoor (@teenaxta) February 3, 2023