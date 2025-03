Video de la deportación masiva del Tren de Aragua y su llegada al Cecot, la cárcel de Bukele

La reciente deportación de 238 miembros del Tren de Aragua a El Salvador por parte del gobierno de Donald Trump ha desatado un intenso debate político y jurídico. La medida, que también incluyó a 23 integrantes de la MS-13, ignoró una orden judicial en Estados Unidos que intentaba frenar la decisión.

Todos los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad de Nayib Bukele. Trump justificó la deportación con la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma poco utilizada en la historia reciente.

La acción ha sido interpretada como una muestra del poder ejecutivo sobre el judicial, un precedente que podría tener implicaciones en futuras políticas migratorias y de seguridad en EE.UU. El Cecot, inaugurado en 2023, se ha convertido en un símbolo del modelo de seguridad de Bukele.

Diseñado para aislar a criminales de alto perfil, ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por sus condiciones extremas, que incluyen hacinamiento, aislamiento y trabajos forzados. No obstante, Bukele ha defendido su estrategia como la clave para reducir la criminalidad en su país.

El envío de estos reclusos se produjo tras una reunión entre Bukele y el Secretario General de EE.UU., Marco Rubio. Según el acuerdo, El Salvador recibiría criminales extranjeros a cambio de financiamiento estadounidense, una estrategia que busca descongestionar las cárceles de EE.UU.

Además, la medida busca fortalecer la autosostenibilidad del sistema penitenciario salvadoreño. El programa “Cero Ociosidad” es una pieza fundamental de esta estrategia. Actualmente, más de 40,000 reclusos trabajan en talleres de confección, construcción y otros oficios.

El objetivo es reducir costos y hacer del Cecot un modelo de prisión autosustentable. Para algunos, esto representa una forma de disciplina y reinserción; para otros, es una forma de explotación laboral.

A través de su cuenta de X (Twitter) el presidente salvadoreño aseguró que “los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua llegaron a nuestro país. Fueron trasladados de inmediato al Cecot por un año (renovable). Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta para nosotros”.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

