Shanne Torres, la mejor karateca de Colombia y campeona mundial no tiene apoyo del MinDeporte para ir a Egipto

A sus 27 años, Shanne Torres es una de las referentes del Karate en Colombia y Latinoamérica. Actualmente pertenece a la Liga de Caldas, pero se quedó sin recursos para viajar a la Premier League de Egipto, máximo evento al cual está clasificada por ser la número 13 a nivel mundial. ¿Qué le responde el Ministerio del Deporte ante falta de dinero para su viaje?

El evento, que se llevará a cabo del 14 al 20 de abril, es el máximo circuito mundial en el que solo pueden participar los 32 mejores del ranking. Torres ocupa la posición 13 del mundo en su categoría (+68 kg), un logro que habla por sí solo sobre su nivel de competencia. Sin embargo, la falta de apoyo económico amenaza con dejarla fuera de la cita internacional.

“Nos estamos buscando recursos. Recientemente competí por Caldas y estuve entrenando en Turquía, compitiendo en Georgia y en Larnaca. La gobernación de Caldas me apoyó en todo eso, pero cada liga tiene un presupuesto anual y los recursos se distribuyen entre todos los deportistas”, explica Shanne.

El recorte presupuestal a nivel nacional ha impactado a los deportistas de todas las disciplinas, pero en particular a aquellos que compiten en deportes no olímpicos como el karate. “Nosotros sólo tuvimos la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero ahora estamos un poco relegados. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo en nuestra preparación, pero al no ser una disciplina olímpica, el apoyo no es el mismo”, agrega.

Actualmente, la karateca ha recibido ayuda de la Liga de Caldas para cubrir la inscripción en la Premier League, pero necesita aproximadamente 8 millones de pesos colombianos para costear tiquetes, hospedaje, alimentación y transporte interno.

“Mucha gente ha ayudado a difundir mi situación, pero en este momento no tenemos nada concreto. Han surgido algunas personas interesadas, pero aún no hay nada definido”, lamenta. Consciente de la importancia de esta competencia, Torres ha acudido a redes sociales y medios de comunicación para hacer un llamado a la empresa privada y a posibles patrocinadores.

Su palmarés la respalda. Entre sus logros está el título de campeona de la Serie Mundial en Larnaca, medallas en campeonatos panamericanos, suramericanos y centroamericanos, además de ser campeona nacional en varias ocasiones. Forma parte de la selección Colombia desde 2010 y ha representado al país en incontables escenarios internacionales.

“El karate me ha enseñado a ser disciplinada y trabajar por mis objetivos. Sé que esta es una oportunidad única y no quiero perderla por falta de recursos”, expresa con determinación.

El formato de la Premier League ha cambiado. Antes, cualquier atleta podía inscribirse, pero ahora solo los mejores del ranking mundial tienen derecho a competir. En Egipto, Torres se medirá contra las mejores karatecas del mundo, incluyendo representantes de España, Italia, Kazajistán y Alemania. Entre sus principales rivales están María Torres y Valentina Rassouti.

La importancia de participar en estos torneos radica no solo en la competencia en sí, sino en la posibilidad de ascender en el ranking mundial y asegurar su clasificación al Campeonato Mundial. “Si no compito, pierdo puntos y se reducen mis opciones de clasificar. Los mundiales son el equivalente a los Juegos Olímpicos para los deportes que no están en el programa olímpico”, explica.

La situación del deporte colombiano no es alentadora. En los últimos meses, el Ministerio del Deporte ha sido criticado por recortes presupuestales y la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla. Para atletas de alto rendimiento como Shanne Torres, esto representa un obstáculo adicional en su camino hacia la élite mundial.

“Se han logrado cosas increíbles en el deporte colombiano, pero con estos recortes nos están limitando. No sólo es mi caso, sino el de muchos otros deportistas”, afirma.

A pesar de la incertidumbre, Torres sigue entrenando con la convicción de que encontrará los recursos para viajar a Egipto. Su mensaje es claro, “Estoy invitando a la empresa privada y a cualquier persona que quiera brindar su apoyo. Esta es una oportunidad para dejar en alto el nombre de Colombia y seguir cumpliendo mis sueños”.

Imagen: Archivo Particular