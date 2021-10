¿Se puede devolver un artículo comprado el día sin IVA?

Colombia se prepara para vivir su primer día sin IVA del 2021. La jornada inaugural de esta iniciativa gubernamental que busca generarle ganancias al comercio de hasta 5 billones de pesos, será el próximo jueves 28 de octubre y hay algunas preguntas en el aire. ¿Se podrán devolver artículos? ¿Qué hay que tener en cuenta para aprovechar esa iniciativa?

Lo primero que hay que saber es que el beneficio cobijará a seis categorías: vestuario y sus complementos (bolsos, morrales, zapatos, etc.), electrodomésticos y equipos de telecomunicaciones; implementos deportivos; juguetes; útiles escolares y bienes e insumos para el sector agropecuario. Respecto a este punto es necesario entender que, en el día sin IVA, solo se podrá comprar hasta un máximo de tres unidades con el descuento en un mismo establecimiento.

Lo segundo es que usted podrá adquirir sus productos sin IVA siempre y cuando su compra no supere cierto valor. En el caso de la ropa y sus complementos, para disfrutar de la exención no se podrá superar los $716.160 pesos colombianos; en el caso de los electrodomésticos, los equipos tecnológicos, los insumos agropecuarios y la indumentaria deportiva, el máximo permitido es de $2’904.640 pesos colombianos.

¿Y qué pasa si necesito devolver un producto defectuoso que compré durante esa jornada?

Según Julio Lamprea, director de gestión de impuestos de la Dian, los cambios están contemplados dentro del día sin IVA; sin embargo, las devoluciones y las garantías no están cubiertas dentro de los beneficios. Esto quiere decir que si usted compra un producto defectuoso o que no sea de su agrado, el establecimiento podrá cambiarle el producto, pero, en caso de devolverle el dinero para hacer una compra nueva allí, este no podrá aplicarle el descuento a su nuevo artículo.

En todo caso, las quejas y reclamos siguen siendo derechos del consumidor, por lo que cualquier inconveniente mayor sobre las compras realizadas podrá ser notificado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través del correo: [email protected]

A diferencia del 2020, durante esta nueva jornada de 24 horas, además de los medios virtuales, se permitirán también los pagos en efectivo y las visitas físicas a los establecimientos, los cuales deberán cumplir con protocolos de bioseguridad.

Imágenes: Pixabay