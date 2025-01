Sam Altman, de OpenAI, es acusado por su hermana de abuso sexual; él lo niega: esto dice la carta

Sam Altman, director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial OpenAI, ha sido acusado de abuso sexual por su hermana, Annie Altman. La acusación se hizo pública a través de una carta abierta firmada por la familia Altman, incluyendo a Sam, su madre y sus dos hermanos.

En la carta, la familia niega rotundamente las acusaciones y expresa preocupación por el bienestar de Annie, quien, según afirman, enfrenta problemas de salud mental.

“Annie ha hecho declaraciones completamente falsas e hirientes sobre nuestra familia, y especialmente sobre Sam”, dice la carta. “Nuestra familia ama a Annie y está muy preocupada por su bienestar. Cuidar a un miembro de la familia que enfrenta problemas de salud mental es increíblemente difícil”.

La familia describe los esfuerzos que han realizado para apoyar a Annie a lo largo de los años: “Le hemos brindado apoyo financiero mensual, pagado directamente sus facturas, cubierto su alquiler, ayudado a encontrar oportunidades de empleo, intentado obtener ayuda médica y ofrecido comprarle una casa”. A pesar de esto, aseguran que “Annie sigue exigiendo más dinero de nuestra parte”.

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX

— Sam Altman (@sama) January 7, 2025