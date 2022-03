¿Qué tiene que ver Jeff Bezos con las áreas protegidas de Colombia?

En la tarde del miércoles 2 de marzo, un hangar privado aterrizó en el aeropuerto de El Dorado en Bogotá. Jeff Bezos y su esposa, la presentadora estadounidense, Lauren Sánchez, habían llegado a Colombia. Así lo confirmó en un primer momento la periodista de RCN, Karla Arcila, quien compartió un video de la pareja caminando en la pista, desde su cuenta de Twitter.

Aunque al principio se creyó que el fundador de Amazon venía al país por motivos personales, una fotografía reveló que el empresario, cuyo patrimonio se estima en US$177 mil millones, se encontraba con el presidente Iván Duque viajando hacia el Parque Natural Serranía de Chiribiquete.

Según una publicación oficial, la razón del viaje responde a la intención del mandatario de «mostrarle» al magnate los avances en los compromisos contra la crisis climática que este suscribió cuando participó en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Entonces el presidente aseguró que, para el 2022, «el 30 % del territorio colombiano sería declarado como área protegida».

Durante su intervención en esa cumbre, Duque también se comprometió a reducir el 51 % de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el país para el año 2030 y pronosticó que Colombia alcanzaría la neutralidad de carbono en el 2050.

Además de ser el dueño también de la empresa de transporte aeroespacial, Blue Origin, Bezos es el fundador de una ONG llamada Bezos Earth Fund. La organización, según su sitio web, cuenta con un fondo de US$10 mil millones para desembolsarlos en una década a modo de donaciones a diferentes iniciativas que busquen proteger la naturaleza, de los cuales mil millones estarán destinados al apoyo de la protección del 30% de la tierra y el mar del planeta para 2030 en regiones altamente biodiversas.

Además de lo anterior, la fundación también se encarga de «identificar barreras y oportunidades» para avanzar en transformaciones clave, en algunos casos de «realizar investigaciones técnicas», y en otros, en apoyar «a la acción sobre el terreno, la reducción del riesgo de inversión, el diseño de cambios de políticas o la creación de coaliciones, la promoción y/o la acción política».

El país podría ser de gran interés de Bezos (aunque aún se desconozca si su respaldo sería netamente económico), dado a que Colombia es uno de los cinco países con mayor diversidad biológica a nivel internacional.

Según la publicación en Twitter del presidente Iván Duque, el segundo hombre más rico del mundo estaría interesado en apoyar «muchas de las políticas de acción climática y áreas protegidas en el país».

The Bezos Earth Fund has pledged $1 billion to support the protection of 30% of the planet’s land and sea by 2030. Our efforts will focus on regions that are important for biodiversity, hold large carbon stocks, and where governments have demonstrated commitment. #30×30 pic.twitter.com/NAeybGzETV

— Bezos Earth Fund (@BezosEarthFund) February 18, 2022