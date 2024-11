¿Qué regalar esta navidad a los amantes de la música?: 8 regalos para melómanos

Estamos a pocos días de diciembre, mes de amor, vacaciones y…¡regalos! El 24 de diciembre es el día perfecto para recordarle tu amor a familiares, amigos y allegados con un regalo. Si aún no sabes qué regalarle a esa persona que ama la música, en ENTER.CO te dejamos algunas recomendaciones. Lo mejor que puedes hacer esta navidad es dejar de dar bonos de regalo, aunque en muchos casos puede ser útil, el regalo resulta impersonal. En cambio, si te tomas el tiempo de conocer a los que quieres, puedes dar un regalo que realmente le recuerde a ti cuando lo vea, cuando lo utilice.

Qué regalarle a alguien que le gusta la música

Parlante

Algo que a la mayoría de melómanos nos gusta es la música estallando los vidrios de la casa…o algo parecido. En el mercado de los parlantes existen infinidad de opciones, con parlantes que pueden ir desde los 40 mil pesos (en el mercado informal) hasta varios millones de pesos, así que ya depende de tu presupuesto. ¿Qué te recomendamos nosotros? Que busques un producto de una marca realmente buena. En cuestiones de audio, SONOS, Sony y JBL son los que más puntean, pues son compañías que se dedican especialmente a la tecnología de audio. Hasta el momento, los parlantes de las compañías mencionadas han presentado tecnología de alta calidad. Es por esto que cualquier parlante que elijas de estas marcas será una buena elección, ya la elección estaría determinada por tamaño, funcionalidades, personalización, batería, etc. Por otro lado, si buscas economía – calidad, Kalley es una muy buena opción. Encontrarás parlantes que van desde los 46mil pesos colombianos. Lo que más nos gusta de esta marca es que todos sus dispositivos, al menos los que hemos probado, tienen una muy buena batería, con capacidad de autonomía de largas jornadas.







Audífonos

Pero es que el año pasado ya le regalé audífonos; sumercé, le aseguro que nunca sobran un par de auriculares. Un corto censo realizado a 20 personas demostró que al menos 16 aseguraron que los audífonos son el accesorio para el celular más comprado a lo largo de su vida. Un amante de la música siempre agradecerá unos nuevos audífonos. Ahora ¿cuál es el indicado? De nuevo, dependerá de tu presupuesto, sin embargo, te dejamos algunas recomendaciones para tomar la mejor decisión: Lo mejor es comprar audífonos Bluetooth, no tengo nada contra los de cable, pero si no sabes cuál es la entrada del teléfono de esa persona, podrías comprar unos audífonos que no le funcionen. Desde que cuenten con Bluetooth 5.0, cualquier tipo de audífonos deberán ser compatibles. Por otro lado, si la persona se moviliza en moto, bicicleta o algún medio de transporte propio, será mejor que no compres audífonos de balaca, sino ‘in ear’, los que van dentro de la oreja. Para las personas que andan en motocicleta se recomiendan los audífonos bluetooth de cable, los que reposan sobre el cuello al retirarlos de los oídos. Audífonos recomendados: Huawei FreeClip ($699.000)Redmi Buds 5 Pro ($269.900)MotoBuds +Bose ($499.000)Galaxy Buds 3 ($ 599.900)Kalley In Ear K- AUDN ($70.000)

Plataformas de streaming

Llevar la música a todo lado es indispensable para aquellos que la amamos; para eso es necesario pagar una suscripción en alguna plataforma de streaming de música, mejor aún si la pagan por nosotros. Tú puedes regalar desde un mes hasta un año entero de suscripción. En este caso, puedes pagar directamente en la plataforma que desees y luego entregarle las credenciales a la persona o comprar una tarjeta de regalo en tiendas de cadena como Éxito, Alkosto o en librerías como Panamericana. Nosotros recomendamos la suscripción en YouTube porque es la plataforma que más canciones y versiones alberga, además permite acceso a videos musicales. Sin embargo, Spotify nos parece una excelente opción para la compatibilidad que tiene con casi todos los dispositivos y algunas funciones como modo inteligente o listas personalizadas. En conclusión, si quieres regalar una biblioteca más completa, recomendamos YouTube, si prefieres regalar personalización, la mejor opción es Spotify. La mensualidad en YouTube al momento de redactar esta nota es de $20.900 pesos colombianos. La mensualidad de Spotify al momento de redactar esta nota es de $16.900 pesos colombianos.

Entrada a conciertos

Por supuesto que un melómano es feliz yendo a conciertos…o no, depende de muchos más factores. Lo cierto es que, si identificas que a esa persona le gusta ir a conciertos y cuáles son sus artistas favoritos, una o varias entradas a conciertos pueden ser el regalo perfecto para esta navidad. Puedes consultar la página oficial de Movistar Arena,eTicket, La Taquilla,Páramo Presenta y demás entidades dedicadas a la industria musical para conocer los diferentes conciertos que habrán en el país.

Interfaces de audio

Si la persona a quien darás el regalo no solo ama escuchar música sino que también la toca en uno o más instrumentos, seguramente agradecerá una interfaz de audio. Por si no lo sabes, este es un dispositivo que permite conectar instrumentos musicales, micrófonos u otros equipos de audio a una computadora o dispositivo digital para grabar, procesar y reproducir sonido con mayor calidad. Una interfaz de audio es un regalo práctico y significativo para cualquier persona interesada en música, producción o creación de contenido por su versatilidad, la calidad de grabación profesional que proporciona, la facilidad de uso (en la mayoría de los casos), al igual que la vida útil que en su mayoría es de varios años. Existen interfaces asequibles como la Focusrite Scarlett Solo o la Behringer UMC22, hasta modelos más avanzados como la Universal Audio Apollo Twin, permitiendo elegir según las necesidades y presupuesto.

Organizador de vinilos o CDs

Si bien este regalo dista de los dispositivos tecnológico, es un regalo útil para aquellos coleccionistas que guardan aún vinilos y CDs. Si aún no cuenta con un espacio apropiado para la organización de ellos, un mueble organizador será bastante útil. Puedes encontrar de diferentes precios, tamaños y colores en el mercado, puedes mirar en Temu, Alkosto, Mercado Libre e incluso en “tiendas de barrio”. Imágenes: Andrea Piacquadio y compañías mencionadas