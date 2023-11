Materia para identificar noticias falsas será obligatoria desde el jardín hasta el bachillerato

La alfabetización mediática será una materia obligatoria desde el jardín hasta el bachillerato, con el objetivo de que los estudiantes adquieran habilidades para reconocer noticias falsas, crear contenidos con buenas fuentes y tener pensamiento crítico. ¿Dónde?



El estado de California en Estados Unidos, exigirá que todos los estudiantes de jardines de infantes a 12.º grado de secundaria, aprendan habilidades para reconocer noticias falsas y pensar críticamente sobre lo que encuentran en Internet. El objetivo es contrarrestar el aumento de la desinformación en línea.

El gobernador Gavin Newsom firmó en octubre el Proyecto de Ley 873 de la Asamblea, que requiere que el estado agregue alfabetización mediática a los marcos curriculares para artes del lenguaje inglés, ciencias, matemáticas e historia y estudios sociales.

La nueva materia se implementará gradualmente en 2024. En lugar de una clase independiente, el tema se integrará en las clases y lecciones existentes a lo largo del año escolar.

«He visto el impacto que la desinformación ha tenido en el mundo real: cómo afecta la forma en que la gente vota, si aceptan los resultados de las elecciones, si intentan derrocar nuestra democracia. Se trata de garantizar que nuestros jóvenes tengan las habilidades que necesitan para navegar en este panorama», explica el promotor del proyecto de ley, el asambleísta demócrata de Menlo Park, Marc Berman.

Esta nueva ley surge en medio de una creciente desconfianza pública en los medios, especialmente entre los jóvenes. Una encuesta del Pew Research Center de 2022 encontró que los adultos menores de 30 años creen igualmente en la información de las redes sociales, que en los medios de comunicación nacionales.

Sólo el 7% de los adultos tiene «mucha» confianza en los medios, según una encuesta de Gallup realizada en 2023. Los defensores del proyecto creen que la alfabetización mediática puede ayudar a un cambio, enseñando a los estudiantes cómo reconocer fuentes de noticias confiables y el papel crucial que desempeñan los medios en una democracia.

«El aumento de la negación del Holocausto, la negación del cambio climático, las teorías de conspiración que se están afianzando y ahora la IA… todo esto muestra cuán importante es la alfabetización mediática para nuestra democracia en este momento. Las elecciones de 2016 fueron una verdadera revelación para todos sobre los posibles daños y peligros de las noticias falsas», afirma Jennifer Ormsby, gerente de servicios bibliotecarios del condado de Los Ángeles.

La AB 873 fue aprobada casi por unanimidad en la Legislatura, lo que subraya la naturaleza no partidista del tema. A nivel nacional, Texas, Nueva Jersey y Delaware también han aprobado fuertes leyes de alfabetización mediática, y más de una docena de otros estados están avanzando en esa dirección. Esto, según Media Literacy Now, una organización de investigación sin fines de lucro que aboga por la alfabetización mediática en las escuelas K-12.

No obstante, la ley de California no cumple con las recomendaciones de Media Literacy Now. El enfoque de California no incluye fondos para capacitar a los maestros, un comité asesor, aportes de los bibliotecarios, encuestas o una forma de monitorear la efectividad de la ley.

El proyecto de ley simple era una manera de ayudar a asegurar su aprobación, afirmó Berman. Esas características se pueden implementar más adelante, y consideró urgente aprobar la ley rápidamente para que los estudiantes puedan comenzar a recibir educación en alfabetización mediática lo antes posible.

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2024, cuando el estado comience a actualizar sus marcos curriculares, aunque ahora se anima a los maestros a enseñar alfabetización mediática.

Imagen: bymuratdeniz