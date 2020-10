Hackers donan 10.000 en bitcoins a fundaciones

Un grupo de hackers denominado Darkside donó 10.000 bitcoins a dos fundaciones: Children International y The Water Project. En una publicación aseguraron que, aunque el dinero viene de extorsiones a grandes compañías, esperan ayudar a hacer un mundo mejor.

Darkside es un grupo de hackers conocidos por sus ataques de Ransomware. Básicamente, encriptan computadores que contienen información importante de empresas y los dejan inutilizables hasta que la víctima accede a pagar por una lleva que le permitirá recuperar el control, explica el portal The Guardian.

La fundación Children International ha confirmado a varios medios que no se quedará con la donación, especialmente sabiendo que proviene de medios ilegales. Mientras que The Water Project aún no ha hecho comentarios al respecto. El principal problema que tienen las dos fundaciones es que no tienen manera de devolver el dinero.

También te puede interesar: Extensión de WordPress era usada por hackers.

Por su parte, los hackers aseguraron que el cubrimiento de los medios y la mención de las fundaciones solo las estaba afectando de manera negativa y que seguirían haciendo donaciones, pero se iban a asegurar que no se conociera a quiénes y que las harían de manera anónima. Mientras tanto, expertos han asegurado que este tipo de movimientos pueden tener diferentes objetivos, por un lado, lavar dinero que se ha adquirido de manera ilegal; por otro, limpiar un poco de culpa que pueden estar sintiendo debido a la forma como han conseguido el dinero.

The Giving Block, la plataforma a través de la que se hizo la donación, tiene como aliadas a más de 67 fundaciones internacionales y fue creada con la idea de que personas pudieran hacer donaciones en criptomonedas a estas de manera fácil y segura. Sin embargo, hoy se encuentra bajo escrutinio porque al parecer no cumple con estándares de seguridad para reconocer el origen de las donaciones.

Imagen: Pixabay (Vía Pexels).