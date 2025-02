Ella es la protagonista de la ‘ópera trans’ colombiana que fue despreciada en Estados Unidos

Estados Unidos continúa generando tensión con otros países, incluida Colombia. Esta vez, la controversia ha rodeado a una producción musical en Colombia que ha sido señalada desde Estados Unidos, llegando incluso a recibir el desdén de figuras políticas como Donald Trump. Se trata de “As one”, una ópera que cuenta la historia de una mujer trans y su proceso de autodescubrimiento, que recibió financiamiento parcial de la Embajada de EE.UU. en Colombia ¿Por qué ha sido catalogada como una “ópera trans”?

El verdadero mensaje de esta “ópera trans”

La protagonista de la ópera es la mezzosoprano y doctora en artes musicales, profesora Natalia Monsalve, quien lideró la producción junto con otros académicos de la Universidad de los Andes. En una entrevista con Blu Radio, Monsalve explicó que esta producción no fue creada con el objetivo de promover ideologías, sino de contar una historia que genera empatía y reflexión en el público.Según Monsalve, la ópera As one fue interpretada por dos cantantes en el papel de un solo personaje. La historia se centra en el proceso interno de una mujer trans que explora su identidad a lo largo de la obra. “Las óperas siempre han tratado diversos temas, y esta no es la excepción”, afirmó en la entrevista.

El financiamiento y la controversia

En 2021, el equipo de producción aplicó a una convocatoria de la Embajada de EE.UU. en Colombia, un programa llamado Small Grants, que apoyaba proyectos culturales con enfoque de género. La propuesta de As one fue seleccionada y recibió un financiamiento de 25.000 dólares para su producción, una cifra que, según Monsalve, se destinó a cubrir honorarios de artistas, costos de montaje y ensayos. Adicionalmente, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Universidad de los Andes aportaron recursos en especie y otros fondos.Sin embargo, en un reciente pronunciamiento desde la Casa Blanca, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la administración de Donald Trump, criticó que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se hubiera destinado a una “ópera trans en Colombia”. La controversia escaló cuando la secretaria se refirió a la producción con términos despectivos, calificándola de “basura” y cuestionando la asignación de fondos.

De acuerdo con las declaraciones de Leavitt, el dinero destinado para este proyecto cultura, salió de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dedicada justamente a las ayudas internacionales.

Te puede interesar: Estos son los productos de Colombia que ganarían terreno con aranceles de Trump a Chile, México y Canadá

¿Un ataque a la cultura y la diversidad?

Monsalve, al ser consultada sobre estas críticas, recordó que muchas óperas históricas han sido rechazadas en su época, solo para convertirse en clásicos universales. “En su momento, Carmen de Bizet fue llamada basura, al igual que La consagración de la primavera de Stravinsky. Definitivamente, esta obra no es basura. La música es de lo mejor que he cantado en mi vida”, aseguró la soprano.El montaje de As one se presentó en 2022 en varios teatros de Bogotá, incluyendo el Teatro Libre de Chapinero y el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con funciones abiertas al público. La obra recibió críticas positivas en el ámbito académico y cultural, y aunque la financiación inicial no permitió más presentaciones, Monsalve expresó su deseo de que la ópera pueda volver a los escenarios.

El arte como puente de diálogo

La historia de As one y la polémica que ha generado reflejan cómo el arte puede abrir conversaciones incómodas, pero necesarias. Más allá de la controversia política, esta ópera ha logrado poner sobre la mesa el debate sobre el apoyo a la cultura y la representación de narrativas diversas en la música clásica.Mientras en Estados Unidos algunos sectores critican el financiamiento de esta producción, en Colombia sigue latente la pregunta sobre el apoyo a la cultura por parte de entidades nacionales. “Ojalá podamos conseguir más fondos para seguir presentando esta ópera, porque el arte en Colombia se hace con las uñas”, concluyó Monsalve en la entrevista. Imagen: Flayer “As One” /Los Andes