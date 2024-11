Cómo ‘Marce, la recicladora’ y YouTuber colombiana, transformó el reciclaje en una tendencia chévere

‘Marce, la recicladora’, nunca imaginó que un video de YouTube cambiaría la vida de miles de personas. Todo comenzó en su pequeño apartamento en Bogotá, donde compartía su vida con sus seguidores de manera sencilla y divertida. Aunque inicialmente su canal era sobre moda y viajes, pronto se dio cuenta de que podía usar su plataforma para algo más importante: inspirar a la gente a cuidar el planeta.



‘Marce’ creció viendo cómo la basura se acumulaba en las calles y los ríos estaban contaminados, pero fue al visitar una comunidad cercana a Bogotá cuando se dio cuenta de que el verdadero problema no era solo desconocimiento, sino una falta de conciencia y actitud frente al reciclaje. Decidió entonces grabar un video donde hablaba sobre la importancia de separar los residuos de manera sencilla, como si estuviera conversando con un amigo. Sin tecnicismos ni discursos pesados, explicó que algo tan simple como separar el plástico del papel podía tener un impacto significativo. En tono juguetón, dijo: “¡El reciclaje no es aburrido! ¡Es lo más chévere! Es como tener un superpoder”.

La creadora de contenido, Sara Samaniego, su nombre de pila, en una entrevista al The New York Times en Español, reveló, que aunque al principio no recibió mucha atención, su enfoque relajado y cercano comenzó a resonar con más y más personas. A medida que crecía su comunidad, no solo enseñaba cómo separar residuos, sino que también mostraba cómo hacer del reciclaje algo divertido y accesible. Su lema, “Reciclar es lo máximo”, pronto se convirtió en una frase adoptada por sus seguidores, quienes comenzaron a ver el reciclaje de una manera diferente: como una tendencia cool y no como una obligación.

Lo que hizo única a esta YouTuber fue su capacidad de transformar el reciclaje en algo práctico y aplicable. No solo hablaba sobre cómo separar los residuos, sino que también compartía ideas de proyectos DIY (que significa hazlo tú mismo (a)) con materiales reciclados y consejos para reducir el uso de plásticos. Y lo mejor de todo: ella misma vivía lo que predicaba. En su casa practicaba el compostaje, reutilizaba materiales y evitaba los plásticos de un solo uso.

Un día, lanzó la campaña #ReciclajeChévere, invitando a sus seguidores a mostrar cómo aplicaban el reciclaje en sus vidas cotidianas. La respuesta fue increíble: miles de fotos y videos inundaron las redes sociales, mostrando desde niños creando arte con botellas plásticas hasta familias separando residuos en sus hogares. Los seguidores no solo aprendieron, sino que se sintieron parte de un movimiento real que estaba generando un impacto positivo en la comunidad.

El impacto de ‘Marce’ no se limitó a las redes sociales. Su mensaje llegó a pequeñas empresas, que comenzaron a adoptar prácticas más sostenibles, como el uso de empaques reciclables. En colegios y universidades, los estudiantes organizaron jornadas de reciclaje, y los medios de comunicación empezaron a reconocer su trabajo. Marce había logrado algo más grande: un cambio de mentalidad que trascendió lo digital.

Con el tiempo ‘Marce’ se consolidó como una referente. Su mensaje era claro: el cambio climático no es un problema distante, nos afecta a todos, y todos podemos hacer algo para cambiarlo. Aunque el reciclaje no resuelve todos los problemas, era una forma accesible de empezar a tomar responsabilidad por el futuro del planeta.

Ella entendió que incluso los gestos pequeños cuentan. Lo que comenzó como un canal de YouTube se convirtió en un movimiento que inspiraba a miles a unirse para hacer algo tan simple como separar una botella plástica del resto de la basura. La creadora sigue siendo una de las youtubers más influyentes de Colombia, pero lo que realmente valora es el impacto real que ha tenido en la conciencia de sus seguidores. Su misión no es solo tener vistas, sino sembrar semillas de cambio.

Hoy en día, ‘Marce’ sigue demostrando que el cambio comienza con algo tan sencillo como reciclar, pero con el corazón. Y al hacerlo de manera auténtica, ha logrado inspirar a una comunidad que cree que, juntos, podemos cambiar el rumbo del planeta.

Imagen: ‘Marce la recicladora’/Facebook