Así puedes ver la investidura de Joe Biden

La investidura del 59º presidente de Estados unidos, Joe Biden, será el 20 de enero al mediodía (hora colombiana) y para aquellos interesados en verla, tenemos varias opciones.

El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris tendrán el evento de inauguración y promesa de servir al pueblo estadounidense el miércoles 20 de enero. En Estados Unidos este es un gran evento que en circunstancias normales permitiría la reunión de seguidores en el centro de Washington D.C. para presenciar y celebrar la investidura. Pero si tenemos en cuenta que estamos en tiempos de COVID-19, y le sumamos una turba de protestantes que traspasaron el Senado de EE. UU. hace dos semanas, es normal que todos tengan que ver el evento desde sus casas.

Debido a esto, no solo podremos ver la investidura a través de televisión, Internet también será importante para preservar el momento histórico.

¿Dónde puedo ver la investidura de Joe Biden?

El evento iniciará a las 10:00 a.m. y Keke Palmer (‘Hustlers’) será la maestra de ceremonias. A las 11:30 a.m. iniciará el evento oficial con el himno de Estados Unidos que estará a cargo de Lady Gaga, también se rumora que habrá tiempo de presentaciones de la artista y de Jennifer López, pero no se han confirmado los tiempos.

Aunque habrá varios canales de televisión en Estados Unidos transmitiendo el evento a través de Internet, es muy probable que sin un VPN no logremos verlo. Por lo tanto, las formas más seguras serán a través del sitio Biden Inaugural y el canal de YouTube, te dejamos el pre-evento a continuación:

Celebrando la investidura de Joe Biden

Tom Hanks además tendrá un evento especial a través de Internet y en televisión llamado ‘Celebrando América’ con invitados como Bruce Springsteen, Kerry Washington, Eva Longoria, John Legend y Jon Bon Jovi. Además, habrá presentaciones de Foo Fighters, Demi Lovato, Justin Timberlake y Ant Clemens.

El evento iniciara a las 8:30 p.m. (hora colombiana) y podrás verlo en vivo aquí:

Imágenes: Joe Biden (Sitio oficial).