El buscador para saber los requisitos que necesitas para visitar otro país

A lo largo de un año en el cual el turismo mundial ha vuelto a reactivarse, luego de haberse contraído en un 74 % por cuenta del covid-19 en 2020, planear un viaje en tiempos de vacunación requiere tener claro no solo los documentos que necesitas para ingresar a cada país (como una visa, un pasaporte o simplemente tu cédula); sino las medidas de bioseguridad que aún continúan rigiendo en diferentes territorios por cuenta de la circulación de diferentes variantes del virus como ómicron.

El proceso de buscar un próximo destino para visitar ahora implica saber ahora si el país de destino exige esquema completo de vacunación, un test en particular de detección de covid-19 con un tiempo determinado o si es necesario que te aísles por unos días. Además debes tener en cuenta las restricciones internas de cada país como si hay cuarentenas vigentes o no, para poder decidir mejor si vale la pena o no realizar o no el viaje.

Pues bien, si quieres evitar pasar mucho tiempo visitando cada una de las páginas oficiales de los destinos que tienes en mente para poder saber los requisitos de entrada de cada país, existe un buscador que funciona de forma similar a una plataforma de reservas de vuelos y que contiene esta información unificada y clara.

Se trata de Sherpa: un sitio web canadiense en el que basta con ingresar algunos datos como tu país de origen, tu destino, tu nacionalidad, si cuentas o no con esquema completo de vacunación, la fecha en la que realizarás el viaje y si harás alguna conexión durante el mismo. Una vez hayas ingresado esos datos, la plataforma te indicará las medidas que rigen teniendo en cuenta tu información y la fecha en la que realizaste la búsqueda, de manera que podrás saber qué necesitas para viajar sin inconvenientes.

La información que arroja el buscador es bastante precisa y actualizada, sin embargo, y teniendo en cuenta que que las medidas sanitarias pueden variar rápidamente dependiendo del estatus de la pandemia en cada país, puedes confirmar los requisitos arrojados con tu aerolínea o con las fuentes oficiales de sanidad de cada país.

Imágenes: Daniel Norris on Unsplash