¿Por qué apostarles a los equipos creativos?

*Por: Raquel Jácome, Latam Creative Director Prodigious.

Empoderar a los equipos creativos permitirá crear espacios para que ellos, dentro de su trabajo diario, descubran oportunidades de crecimiento y de hacer cosas diferentes para así evolucionar en lo que hacen.

Los equipos de diseñadores, creativos y artistas digitales aportan al trabajo de los clientes en términos de producción. Son expertos en herramientas de edición de video, motion graphics, animación 3D, realidad aumentada, mapping, entre otras tecnologías que día a día van abonando terreno en la generación de contenidos publicitarios digitales

Por eso, estos equipos se han ganado un reconocimiento a nivel interno de las organizaciones publicitarias y de cara al cliente, ya que han sido capaces de demostrar que con sus ideas y conceptos pueden ir más allá de la producción. Además, se está convirtiendo en tendencia al momento de requerir perfiles para estas áreas.

La misión de los líderes de los equipos es ayudarlos a encontrar oportunidades para desarrollar ideas creativas y estratégicas que beneficien e impacten a los clientes y que, de esta manera, ellos sientan que cuentan con un conjunto de aliados, incluso cuando tienen retos ambiciosos que enfrentar.

Espacios para los creativos, un factor que beneficiará a las empresas

Para empoderar a los equipos es necesario crear espacios para que ellos, dentro de su trabajo diario descubran oportunidades de crecimiento. En el caso de organizaciones como Prodigious, que cuentan con sedes y equipos trabajando desde diferentes países, es importante aprovechar el conocimiento que brindan otras culturas para así desarrollar y estimular las capacidades creativas y las habilidades blandas.

Quienes trabajan en creación y generación de contenido digital deben estar en capacidad de desarrollar ideas de gran impacto a nivel visual, por ejemplo: habilidades para crear varios tipos de gráficas e ilustración, gráficas 3D o retoques digitales hiperrealistas y fantasiosos. Lo que en la actualidad exige la industria es una mezcla de tecnologías y de capacidades por parte de los equipos de creativos y de diseñadores.

Las ideas parten de un lugar conceptual y tienen que evolucionar sin importar la herramienta digital con la que se cuente en ese momento, para lograr tener un impacto. Algo común a nivel digital es que las personas ya no se están sorprendiendo. Esto formula un reto gigante por parte de los creativos, puesto que tienen que mostrar que sí se puede capturar el ojo de las personas y entregarles el mensaje de manera asertiva.

Finalmente, es necesario aprovechar el auge de la inversión en digital por parte de las compañías, este fenómeno ocurre en la región y Colombia no es la excepción. Hace unos años, el problema más grande que tenían las áreas digitales era la asignación de presupuestos, (se destinaba un 80% a televisión y BTL y un 20% a digital) porque se tenía la concepción de que digital no era tan masivo y porque los clientes no creían en el impacto.

Sin embargo, esta concepción ha tenido un giro en los últimos años. Se ha demostrado que no solo es más efectivo hacer publicidad en digital, sino que además es más económico y se puede obtener una mejor medición de las campañas, algo que no ocurre con offline.

Por su parte las agencias se están transformando para no hablar de digital y no digital, sino que se ha entendido que todo es un ecosistema de comunicación y la idea es permear en todos los canales, porque además el usuario es multicanal, mientras ve televisión está chateando o tuiteando, lo que hace necesario que el mensaje sea consistente en todos los canales.

