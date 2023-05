Neuralink de Elon Musk, ya tiene autorización para implantar chips en cerebros humanos

Neuralink, la compañía de Elon Musk de chips para el cerebro, anunció a través de su cuenta de Twitter que el regulador y supervisor de productos médicos y procedimientos quirúrgicos de Estados Unidos, Food and Drug Administration (FDA), autorizó hacer pruebas en humanos.

Largo camino tuvo que recorrer Neuralink para que fuera autorizado para realizar pruebas en humanos,pues el año pasado le fue negada la solicitud. Recordemos que en 2016 fue fundada la compañia; su misión, explica, es crear “una interfaz cerebral generalizada para restaurar la autonomía de aquellos con necesidades médicas insatisfechas hoy y desbloquear el potencial humano mañana”.

La compañía de Musk tuiteó que la aprobación de FDA, ha sido “el resultado de un trabajo increíble realizado por el equipo de Neuralink en estrecha colaboración con la FDA y representa un primer paso importante que algún día permitirá que nuestra tecnología ayude a muchas personas”.

Así mismo aclaró que, por ahora, no está abierto el reclutamiento de pacientes para que se sometan al ensayo clínico.

