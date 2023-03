Este es el nuevo dispositivo de Lewis Capaldi para controlar síndrome de Tourette

Después de sufrir recientemente un ataque del síndrome de Tourette en pleno concierto, la estrella británica del pop, Lewis Capaldi, está utilizando un nuevo dispositivo que reduce significativamente los síntomas. ¿De qué se trata?



A finales de febrero, se publicó un video donde se puede ver a Capaldi alejándose del micrófono en un concierto, mientras lucha con su cabeza y hombro, aparentemente incontrolables. Más tarde, Capaldi reapareció mucho más tranquilo y continuó la presentación.

El síndrome de Tourette es una patología neurológica que condiciona a la persona a realizar movimientos involuntarios. El escocés, de 26 años, contó, el año pasado que tenía el síndrome, que se caracteriza también por hacer ruidos con la boca.

Canceladas sus actuaciones, el cantante continúa enfrentándose a esta enfermedad, participando decididamente en un proyecto que perfecciona un dispositivo capaz de combatir el síndrome de Tourette.

La herramienta fue fabricada por la empresa Neupulse, quien confirma: «Dado que será un dispositivo médico regulado por las normas de dispositivos médicos, su desarrollo y validación lleva tiempo. Además, existe el tiempo necesario para que el producto sea probado por casas de prueba independientes para garantizar que el sea seguro y cumpla con los estándares».

Desde enero, Lewis Capaldi visita la empresa Neupulse en la localidad inglesa de Nottingham para probar el dispositivo. Lewis pudo experimentar de primera mano sus beneficios, afirmando que sintió una reducción significativa en sus síntomas.

Neupulse afirma que «también fue muy amable con nuestro equipo y se tomó el tiempo para tomar algunas fotos. Queremos agradecer a Lewis por su apoyo y por ser un gran embajador de quienes viven con Tourette».

La Universidad de Nottingham, realizó un ensayo entre el 18 de marzo de 2022 y el 5 de marzo de 2023, patrocinado por Nottingham University Hospitals NHS Trust.

Los resultados del ensayo clínico en todo el Reino Unido del dispositivo Neupulse tienen como objetivo «evaluar la eficacia del dispositivo Neupulse para reducir la gravedad y la frecuencia de los tics en personas con síndrome de Tourette. Un total de 121 participantes participaron en el estudio y recibieron estimulación activa o simulada durante 10 minutos al día durante 4 semanas».

La investigación reveló que las personas que recibieron estimulación activa experimentaron una reducción significativa en la gravedad y frecuencia de sus tics. En promedio, vieron una reducción en la frecuencia de los tics de más del 25 % mientras recibían estimulación.

Después de usarlo durante 4 semanas, las personas que recibieron estimulación activa experimentaron una reducción en la gravedad de sus tics en más del 35 %. En total, el 59 % de las personas tuvieron una mejora de al menos un 25 % en comparación con el valor inicial.

Estos resultados positivos ayudarán a iniciar el desarrollo de un dispositivo médico comercial, que funcionará durante los próximos 18 meses. La compañía asegura que «esperamos obtener la aprobación regulatoria para un dispositivo comercial para 2025 y tener un dispositivo disponible para 2026«.

Entre tanto, mientras llega la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, Lewis Capaldi ha anunciado el estreno de su primer documental. El próximo 5 de abril se estrenará a nivel mundial en Netflix, How I’m Feeling Now.