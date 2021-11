Así podrás tramitar tu pasaporte con el digiturno

Si estás pensando en sacar el pasaporte esta información te va a interesar. Desde el próximo lunes 29 de noviembre se habilita el plan piloto a través de digiturno para atender los trámites de pasaporte sin cita previa.

¿Recuerdas la medida de pico y cédula que funcionó en una temporada de pandemia? De acuerdo con el anuncio de la vicepresidente y Canciller Martha Lucía Ramírez, desde el próximo lunes en la oficina de la Cancillería ubicada en la calle 53 # 10 – 60/46, se atenderá a los usuarios bajo esta misma modalidad, ingresarás según el último dígito de tu documento de identidad.

Es plan estará habilitado (por el momento), en la semana del 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre del presente año. Así funcionará la medida: el lunes ingresan personas con cédula terminada en 0 y 1, martes cédulas terminadas en 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, y viernes los documentos terminados en 8 y 9.

Si optas por esta modalidad de atención debes tener en cuenta las recomendaciones de la Cancillería. Antes de entregar el turno de atención, el personal de la oficina verificará que cuentes con los documentos y requisitos necesarios para tramitar tu pasaporte. Si cumples con todo, se asignará un turno mediante la verificación de tu huella dactilar, garantizando que eres tú a quien se le expedirá el pasaporte.

¿Cómo funciona para menores de edad?

Para la asignación de digiturno para menores de edad se tendrá en cuenta el último digito del documento de identificación de alguno de los padres o acudientes. Así mismo se le asignará el turno, mediante la huella dactilar de su representante.

El turno asignado te indicará una hora estimada de atención. El ingreso a la sede será mínimo 2 horas antes del horario indicado en el turno. Recuerda, los turnos no son transferibles y no tienen ningún costo; se asignarán de acuerdo al orden de llegada, no te dejes engañar. El número de turnos serán según la capacidad de atención y el aforo limitado que tiene la sede durante el día.

Antes de presentarte para realizar esta diligencia, debes verificar todos los requisitos en el sitio web de la Cancillería

Imagen: Cancillería