Conoce a todos los candidatos al Congreso y a la Presidencia con esta herramienta

Se acerca el 13 de marzo: el día en que Colombia elegirá a los próximos senadores y representantes al Congreso de la República para el período de 2022 – 2026. Ese día los votantes también podrán pedir uno de tres tarjetones para elegir el candidato que debería liderar algunas de las coaliciones que buscan llegar a la Presidencia del país el próximo 29 de mayo. De esta forma, cada ciudadano podrá votar por su candidato de preferencia bien sea del Pacto Histórico, de la Coalición Centro Esperanza, o del Equipo por Colombia.

Cómo conocer más a fondo a los candidatos al Congreso y a la Presidencia

Elegir a ciegas es desperdiciar uno de los derechos que hacen parte de las herramientas que permiten la expresión democrática en el país. Y pese a que en estos comicios el foco suele estar puesto sobre los candidatos presidenciales, nunca está de más recordar que la rama legislativa, en cabeza de los congresistas, es de vital importancia para la gobernanza durante los próximos cuatro años. Eso porque los 108 senadores y 188 representantes a la Cámara no solo se encargarán de dictar las leyes que permitirán (o no) mejorar la calidad de vida de cada ciudadano del país, sino que tendrán la responsabilidad de hacer control político a los funcionarios y procesos de las instituciones gubernamentales para garantizar (o no) la transparencia de los mismos.

Por eso, La Silla Vacía tiene una herramienta que les permite a los votantes conocer a todos los postulados. Cuenta con dos apartados: uno para conocer a todos los aspirantes a congresistas y otro para conocer los candidatos presidenciales. Con ella no solo podrás ver los partidos a los que hacen parte, sino su historia, sus banderas, sus posturas sobre los temas de interés nacional, si han trabajado antes con el Estado, si tienen investigaciones abiertas, si no las tienen, quiénes los apoyan y cuál ha sido su recorrido político. Eso sí, en el caso de los aspirantes a presidencia no esperes ver allí su proyecto de gobierno desglosado. Para eso deberás dirigirte necesariamente a los sitios web de cada uno.

El sistema ideado por el medio de comunicación funciona también con filtros de búsqueda avanzada, en donde podrás ser más específico en tu interés particular. La herramienta, que funciona haciendo clic sobre las fotos de los candidatos, se encuentra en la pestaña de la página principal de la página bajo el nombre de Elecciones 2022 o haciendo clic aquí.

