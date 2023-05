La OMS decreta fin de la pandemia COVID- 19 ¿Qué se hará para evitar otra?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que levanta la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020.

La noticia fue revelada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, luego de que se reuniera con comité de emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia, que en más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones.

“Hace 1221 días, la OMS se enteró de un grupo de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. El 30 de enero de 2020, siguiendo el consejo de un Comité de Emergencia convocado en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, declaré una emergencia de salud pública de interés internacional por el brote mundial de COVID19 , el nivel más alto de alarma según el derecho internacional», dijo Adhanom.

