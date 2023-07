UNESCO habla de la necesidad de poner límites éticos a los avances de la neurotecnología

En el marco de la «Conferencia Internacional sobre Ética de la Neurotecnología» organizada por la UNESCO y celebrada este 13 de julio en París, académicos y políticos debatieron sobre los riesgos y límites éticos que deberían tener los avances de la neurotecnología en animales y humanos.

En dicha convención los participantes coincidieron en la necesidad de un marco regulatorio para “aprovechar el potencial de la neurotecnología”, pero también en “abordar los riesgos” que se pueden presentar en la sociedad.

Otro de los puntos importantes que tocaron durante el evento fue el apoyo “al desarrollo de un instrumento normativo mundial y un marco ético similar a la recomendación de la UNESCO” sobre la ética de la inteligencia artificial.

Neurotechnology requires a framework.

We can shape the direction of technical progress.

Collectively, we can ensure its ethical nature, promoting #HumanRights and safeguarding fundamental freedoms.https://t.co/oHcmmj5MdK #Neuroethics @gabramosp pic.twitter.com/HCYYHmAka3

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) July 15, 2023