Un vistazo al iPad de precio más asequible

Las ventas de tablets tuvieron un crecimiento no esperado en el 2020 por cuenta de la pandemia. La firma IDC reveló hace unos días que crecieron casi 14% porque se presentó “una demanda sin precedentes debido al trabajo desde el hogar y al aprendizaje en línea”. El mayor vendedor mundial de tablets el año pasado fue Apple, con 32,5% de participación, seguida por Samsung (19,1%), Huawei (9,8%) y Lenovo (8,6%).

Las cifras de IDC muestran que los tablets de Apple siguen teniendo una gran acogida en el mercado frente a sus rivales del universo Android, gracias a cualidades como la facilidad de uso de los iPad, la gran integración entre el hardware y el software (a diferencia del mundo Android, Apple produce todos los componentes esenciales y además el sistema operativo), la posibilidad de trabajar con más de una app al mismo tiempo e innovaciones atractivas en cada nueva generación de estos dispositivos. Si uno les busca una debilidad a los iPad, quizá la única es su mayor precio, que suele alejarlos de la mayoría de los bolsillos.

Sin embargo, Apple le apostó hace años a un modelo más económico, llamado simplemente iPad, que en su octava generación puede ser más que suficiente para la mayoría de las personas que estos días están renovando sus equipos para continuar trabajando en el 2021 desde sus casas o para retomar los estudios. Ese dispositivo, el iPad de 8 generación, es responsable en buena medida del gran crecimiento en las ventas de tablets que tuvo Apple en el último trimestre del 2020 (según IDC, fue de 20%), frente al mismo período del 2019.

En ENTER.CO hemos venido revisando ese tablet para contarle cuáles son sus características más atractivas. Pero antes hablemos de su precio en Colombia: revisamos varias tiendas en línea y el precio más bajo para el modelo de 32 GB de capacidad de almacenamiento es de 1’750.000 pesos. Y el de 128 GB se consigue desde 2’240.000 pesos. Hay distribuidores en los que cuesta un poco más, así que antes de comprar debería revisar en más de una tienda.

El chip A12 le dio más poder

En su apariencia exterior, el iPad de octava generación no tiene diferencias con el modelo de séptima generación. Lucen idénticos. Pero hay varios cambios importantes en su interior. El primero es su procesador.

Este tablet utiliza el procesador A12, que es 40 por ciento más potente que el A11, el chip de la anterior generación, y alcanza el doble de rendimiento para gráficos. Eso significa que uno no tiene limitaciones para ejecutar todo tipo de aplicaciones, incluyendo apps exigentes como videojuegos o software de edición de imágenes y video, así se trate del modelo de nivel de entrada de Apple.

Además, con el A12 por primera vez el neural engine llegó al tablet menos costoso de Apple. El neural engine es un componente de los procesadores móviles de Apple que acelera el procesamiento de tareas relacionadas con inteligencia artificial.

Esto hace que este tablet de nivel de entrada ahora brinde un mejor desempeño en el rastreo de movimiento en aplicaciones de realidad aumentada, en el reconocimiento de órdenes de voz para el asistente Siri y en la edición de fotos, entre otros.

Otras características del iPad de octava generación

Otra cualidad de este equipo es su pantalla, que desde la séptima generación aumentó su tamaño a 10,2 pulgadas. Es una pantalla luminosa y de buena resolución (2.160 por 1.620 píxeles), en la que es agradable leer, navegar por Internet o reproducir videos, películas o series.

En la parte inferior de la pantalla sigue estando el botón Inicio tradicional, que ya no está presente en los modelos de mayor gama de este tablet (el iPad Air y el iPad Pro). A mi me gusta contar con ese botón, pero obviamente hace que la pantalla tenga más borde en la parte inferior que en los otros iPad. Ese botón Inicio tiene un lector que permite desbloquear el iPad mediante la huella digital.

Las cámaras no cambiaron en esta generación. Este iPad sigue ofreciendo 8 megapíxeles de resolución en su cámara trasera, con la cual permite grabar video full HD (1.920 por 1.080 píxeles de resolución) a 30 cuadros por segundo. La cámara frontal, por su parte, es de 1,2 megapíxeles (no hace un mal trabajo, pese a la escasa resolución) y graba video a resolución HD (1.280 x 720 píxeles). Ambas cámaras toman fotos HDR (amplio rango dinámico), una tecnología que genera un equilibrio entre las áreas más claras y oscuras de una imagen para que no se pierdan los detalles en esas zonas.

En cuanto a la batería, Apple dice que aguanta hasta 10 horas en navegación por Internet o reproducción de video. En nuestro caso, con un nivel de uso moderado, generalmente aguantó entre un día y medio y dos días completos. Y una buena noticia es que en la octava generación este iPad incluye un cargador de más capacidad (20W); cargarlo del 3% al 100% nos toma cerca de 3 horas y 20 minutos, que sigue siendo bastante, pero ese tiempo de carga era más alto con el cargador de menor capacidad que venía en los modelos de la anterior generación.

La capacidad de almacenamiento del iPad que nosotros revisamos es más que suficiente para muchos usuarios: 128 GB. El problema es que este iPad solo viene en dos capacidades, 128 o 32 GB, y una capacidad de 32 GB quizás sí sea limitada para algunos usuarios.

Infortunadamente, hay una diferencia de casi medio millón de pesos entre los dos modelos, lo cual significa que muchas personas tendrán que optar por quedarse solo con 32 GB, que no es mucho.

Este tablet soporta las tecnologías estándar de conectividad, como Bluetooth (versión 4.2), Wi-Fi (hasta la versión 802.11ac, que es la penúltima) y algunos modelos pueden conectarse directamente a la red celular.

Compatible con el Apple Pencil y el Smart Keyboard

El iPad de octava generación es compatible con dos accesorios que realmente valen la pena, pero que se venden aparte y tienen un costo elevado.

El primero es el Smart Keyboard, una cubierta que protege el tablet por un lado (el de la pantalla) cuando está cerrada, pero que se puede ‘desdoblar’ para ofrecer un teclado de buen tamaño. Eso permite que uno utilice este tablet como si fuera un computador portátil, con un ángulo de inclinación fijo (no se puede cambiar).

Esta cubierta con teclado incorporado se puede quitar y poner con facilidad, gracias a que tiene unos imanes que la acoplan de forma precisa cuando uno acerca la cubierta al borde del iPad. Además, uno nunca tiene que cargar este teclado, ya que recibe su carga automáticamente desde el iPad. En Colombia, el Smart Keyboard cuesta 770 mil pesos.

El otro accesorio con el que probamos este equipo es el Apple Pencil, que puede ser muy útil para quienes usan este tablet en el colegio o a universidad, y también para algunos profesionales. Se trata de un lápiz electrónico que permite escribir a mano sobre la pantalla, hacer dibujos, resaltar textos, etc.

La magia del Apple Pencil está en su notable precisión. Escribir o dibujar con este dispositivo sobre la pantalla del iPad es lo más parecido que hay a hacerlo sobre una hoja de papel que hemos visto en cualquier dispositivo. Este iPad es compatible con el Apple Pencil de primera generación, que cuesta 500 mil pesos en Colombia, aproximadamente.