Los smartphones Huawei existentes sí recibirán actualizaciones de Android

Agregamos la declaración oficial de Huawei, frente al tema

«Huawei continuará brindando actualizaciones de sistema y parches de seguridad. Nuestros consumidores continuarán recibiendo actualizaciones de sistema y de servicios gracias a la fortaleza de la comunidad de código abierto y nuestras avanzadas capacidades propias de investigación y desarrollo»

La semana pasada el gobierno de los Estados Unidos rechazó la solicitud de Huawei de extender su permiso para trabajar con empresas de comunicaciones del país. Entre otros efectos, lo que esto aseguró es que los equipos a futuro del fabricante chino no podrán contar con ningún tipo de actualización de Android, virtualmente separándolos por completo del sistema operativo. La duda que muchos usuarios actuales de la marca tenían era cómo esto iba a afectar a sus dispositivos. En especial considerando que los límites de estas restricciones no son lo suficientemente claros.

Huawei ha dado un paso al frente y aseguró que sus usuarios actuales no tienen que preocuparse. A través de un mensaje por Twitter, un usuario con un Nova 5T preguntó si su equipo todavía es elegible para las actualizaciones de Android, a lo que la marca china respondió que “hola, gracias por tu mensaje. No hay impacto en los dispositivos existentes. Continuaremos compartiendo actualizaciones de software y seguridad en nuestros dispositivos, como siempre lo hemos hecho. Si tiene alguna pregunta, háganoslo saber a través de DM”.

