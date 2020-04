El iPhone 9 será presentado en abril

No es una broma del día de los inocentes. Lo parece, no solo por ser primero de abril, pero parece que los rumores a inicios de la semana eran ciertos. Este mes no parece el más propicio para lanzar el iPhone 9. Los Estados Unidos está siendo golpeado por un aumento en el pico de casos de COVID-19, la economía tambalea por la incertidumbre de un gobierno que parece temer que la cuarentena implique una recesión y los consumidores tienen muchas cosas más en la cabeza. Pero, incluso con todos estos elementos, Apple quiere lanzar su próximo equipo.

Vestigios de esta posibilidad habían surgido el lunes cuando Jon Prosser, del canal de YouTube ‘From Teché Page’, afirmó que el fin de semana altos miembros de Apple habían discutido la posibilidad de lanzar el iPhone 9 en abril, de acuerdo a fuentes cercanas. Hoy, Prosser confirmó que se realizó una segunda reunión a inicios de la semana y que la decisión es presentar el dispositivo a mediados de este mes.

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020