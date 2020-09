«No a las puertas traseras y uso ilegal de datos»: China

El Gobierno de China les ha pedido a las empresas de tecnología que se adhieran a la nueva ‘Iniciativa global de seguridad de datosi con la que buscan eliminar sospechas de espionaje y transferencia de datos de manera ilegal a nivel mundial. El ministro de relaciones internacionales chino, Wang Yi, hizo pública la iniciativa como respuesta a la constante presión de Estados Unidos a las empresas de este país asiático. Aunque inicialmente esto no es una ley, la propuesta será firmada por empresas tecnológicas que se comprometerán a no instalar puertas traseras o herramientas para obtener de manera ilegal información de sus usuarios, explica el portal CNBC.

La ‘Iniciativa global de seguridad de datos’ contiene ocho puntos claves; entre ellos, no usar la tecnología para perjudicar la infraestructura o robas datos de otros países, asegurarse que sus servicios no proveen puertas traseras o formas de robar datos de manera ilegal. Por ahora, el documento es solo una forma de aconsejar a las empresas sobre su actuar y protocolos en el exterior. Pero esto no es significa que el Estado esté preparado para imponer sanciones o castigar legalmente en caso de no acogerse a la iniciativa.

Wang Yi aseguró que con esto se espera poner un alto a las actividades que infringen el uso de información personal de los usuarios y ponerle un alto al espionaje a otros países. «Las empresas con actividades internacionales necesitan adherirse a las leyes de los países donde operan. Tenemos que detener la coerción a firmas domésticas para que guarden información extranjera en nuestro territorio», agrega el documento.

Por ahora, no es claro qué empresas y qué otros países firmaran la iniciativa china. Lo que sí queda claro es que China ha empezado a sentir los efectos de los diferentes golpes en las medidas tomadas por Estados Unidos contras sus empresas y busca mejorar su reputación generando mayor confianza con este tipo de iniciativas. «No les hemos pedido y no les pediremos a las compañías que nos pasen datos generados en el exterior, rompiendo leyes internacionales», finalizó el ministro de relaciones internacionales.

