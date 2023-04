Momento de la verdad para IA: 9 robots humanoides responderán en rueda de prensa

En una rueda de prensa organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), en el marco de la cumbre sobre el uso de la inteligencia artificial con fines loables ‘AI For Good’, nueve robots humanoides junto a sus creadores, responderán preguntas a periodistas.

El épico evento se llevará a cabo el 7 de julio en Ginebra, Suiza. De acuerdo con los organizadores, la cumbre tiene el objetivo de demostrar cómo las nuevas tecnologías que pueden apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en áreas como la lucha contra la crisis climática o el refuerzo de la respuesta humanitaria.

“La IA generativa y la colaboración hombre-máquina serán temas clave de discusión en vista del reciente aumento del interés público en la IA como resultado del lanzamiento de grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y otras herramientas de IA generativa” explica ITU.

El evento completo se llevará a cabo del 6 al 7 de julio en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), donde también se exhibirán más de 40 robots especializados que demostrarán capacidades que van desde combatir incendios y construir casas hasta brindar atención médica y agricultura sostenible.

🤖 First-ever robot press conference scheduled for ITU’s #AIforGood Global Summit.

Save the date for this one-of-a-kind event!

📅 7 July

🔗https://t.co/egPxM2YJiu pic.twitter.com/fsqFCrTUJl

— Int’l Telecommunication Union (@ITU) April 11, 2023