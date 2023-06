No más noticias en Facebook e Instagram, Meta restringe país norteamericano

A través de un comunicado el gigante tecnológico anunció que ya no estarán disponibles las noticias en Facebook e Instagram para todos los usuarios en Canadá. La comunicación se dio luego de que la Cámara de los Comunes y el Senado de ese país aprobaran la “Ley de Noticias en Línea», proyecto de ley C-18.

“Hemos compartido en repetidas ocasiones que para cumplir con el proyecto de ley C-18, aprobado hoy en el Parlamento, el contenido de los medios de comunicación, incluidos los editores de noticias y las emisoras, ya no estará disponible para las personas que accedan a nuestras plataformas en Canadá”, explicó Meta.

Además señaló que los cambios que “afectan el contenido de las noticias no afectarán los productos y servicios de Meta” en ese país.

“Queremos asegurarles a los millones de canadienses en nuestras plataformas que siempre podrán conectarse con amigos y familiares, hacer crecer sus negocios y apoyar a sus comunidades locales”, dijo.

Sin embargo, cabe explicar que la ley no solo aplicará para estas redes sociales, también Google tendría que acogerse a ella y pagar a los medios de comunicación por los contenidos informativos que compartan o reutilicen en sus plataformas.

«Las empresas canadienses de medios de comunicación operan en un mundo en el que un puñado de grandes actores tiene un poder desmesurado sobre cómo se accede a los contenidos en línea», dijo el senador por Quebec Marc Gold, representante del gobierno liberal en el Senado, en un discurso ante la cámara alta el jueves.

El ministro de Patrimonio canadiense, Pablo Rodríguez, dijo en su cuenta de Twitter que para tener una “prensa fuerte, independiente y libre es fundamental para nuestra democracia. La Ley de noticias en línea ayudará a garantizar que los gigantes tecnológicos negocien acuerdos justos y equitativos con las organizaciones de noticias”.

A strong, independent and free press is fundamental to our democracy. The Online News Act will help make sure tech giants negotiate fair and equitable deals with news organizations. #CndPoli #C18 pic.twitter.com/KWvZQVrCCz

Así mismo aseguró en otro trino que “Facebook y Google obtuvieron el 80% de los ingresos publicitarios en línea de 12 mil millones dólares en 2021. Los gigantes tecnológicos deben pagar su parte justa y compensar a las organizaciones de noticias por su trabajo vital”.

There you have it.@PierrePoilievre continuing to stand up for tech giants instead of Canadians.

Facebook and Google had 80% of the $12B online ad revenues in 2021.

Tech giants need to pay their fair share and compensate news organizations for their vital work. #cdnpoli #C18 pic.twitter.com/TUeSbzF8X9

— Pablo Rodriguez (@pablorodriguez) June 23, 2023