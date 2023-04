Rizz GPT: las gafas con GPT-4 que en tiempo real te aconseja qué decir en una entrevista o cita

Estudiantes de la universidad de Stanford crearon ‘Rizz GPT’, una gafas con GPT-4 que te da consejos y te ayuda en situaciones que pueden tornarse difíciles como una entrevista de trabajo o una cita a ciegas.

‘Rizz GPT’, ha superado la ficción y lo digo porque cabe mencionar aquella serie coreana llamada “Holo, mi amor” de 2020, en la que una chica se enamora de un holograma de inteligencia artificial que solo puede ver a través de una gafas; éste por su parte le ayuda en sus tareas diarias y la saca de varios problemas.

Bryan Hau-Ping, Varun Shenoy, Alix Cui y Adriano Hernandez, creadores del dispositivo, han revelado su invención a través de un hilo Twitter; en este explican cómo lo desarrollaron y cuál es su alcance.

“Di adiós a las citas incómodas y las entrevistas de trabajo. Creamos a ‘RizzGPT’; escucha tu conversación y te dice exactamente qué decir a continuación”, explica Bryan Hau-Ping.

say goodbye to awkward dates and job interviews ☹️

we made rizzGPT — real-time Charisma as a Service (CaaS)

it listens to your conversation and tells you exactly what to say next 😱

built using GPT-4, Whisper and the Monocle AR glasses

with @C51Alix @varunshenoy_ pic.twitter.com/HycQGGXT6N

— Bryan Hau-Ping Chiang (@bryanhpchiang) March 26, 2023