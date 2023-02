Esta es la capacidad como espía del globo chino en EE.UU.

Se revelaron nuevos detalles sobre la capacidad como espía del globo chino y las decisiones estadounidenses sobre cómo y cuándo derribarlo. Este, adelantaba operaciones de inteligencia y era parte de una flota que sobrevoló 40 países en los cinco continentes.

El Departamento de Estado y funcionarios del Pentágono informaron a los congresistas estadounidenses este jueves sobre la presencia del globo, causando críticas de los republicanos por permitirle que sobrevolara el país.

Antes de ser derribado frente a la costa atlántica, el globo habría obtenido poca inteligencia nueva porque los chinos parecían dejar de transmitir información, una vez que EE.UU. lo detectó.

El gobierno de Joe Biden ha determinado que el dispositivo operaba con tecnología de vigilancia electrónica capaz de monitorear comunicaciones estadounidenses.

Según el Departamento de Estado, era capaz de realizar operaciones de recopilación de inteligencia de señales y era parte de una flota que había sobrevolado más de 40 países en los cinco continentes.

“Sabemos que la República Popular China usó estos globos para vigilancia. Las imágenes de alta resolución de los sobrevuelos del U-2 revelaron que el globo de gran altitud era capaz de ejecutar operaciones de recopilación de inteligencia de señales”, afirmó un vocero de dicha cartera. La inteligencia de señales se refiere a la información que se recopila por medios electrónicos, como comunicaciones y radares.

Por su parte, el Pentágono ha insistido que el dispositivo no le da a China capacidades más allá de las que ya tiene con los satélites espía u otros medios. “No evaluamos que presentara un riesgo de recolección significativo más allá de lo que ya existe en los medios técnicos procesables de los chinos”, explicó el general Glenn VanHerck, comandante del Comando Norte de EE.UU. y NORAD.

Sin embargo, durante las sesiones informativas realizadas en el Congreso estadounidense, se aseguró que el globo sí le daría a China una mejor recopilación de fotos y señales que los satélites, así como una mejor capacidad para orientarse y flotar más tiempo sobre los objetivos de recopilación.

Entre tanto, los funcionarios de la administración argumentaron que Estados Unidos no se apresuró a derribar el globo en parte por temor a una escalada de tensiones militares con China o incluso un conflicto. Biden dio la orden de derribar el globo cuando el Pentágono sintiera que era seguro.

Representantes republicanos criticaron la delegación de decisiones. Marjorie Taylor Greene, de Georgia, afirmó que el Pentágono hizo que el presidente se viera débil por sus acciones. Por su parte, los senadores presionaron a los funcionarios de defensa en la audiencia de la Comisión de Asignaciones, sobre la evaluación militar de la vigilancia china.

El senador demócrata Jon Tester, de Montana, les dijo a los funcionarios que no sabía cómo podían decir inequívocamente que no era una amenaza militar: “Por qué este bebé no fue sacado mucho antes y, les digo, que esta no será la última vez. Hemos visto incursiones breves, ahora hemos visto una incursión larga, ¿qué sucede después?”.

Defendiendo la administración de Biden, el representante Mike Quigley, demócrata de Illinois, afirmó a CNN que “El Pentágono nos decía que podían mitigar en tiempo real mientras esto ocurría y creo que eso es correcto. Creo que la preocupación preeminente que tenían, expresada en tiempo real, fue la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”.

Finalmente, los funcionarios del Pentágono dijeron en la audiencia que al Departamento de Defensa no le preocupaba que el globo recopilara información sobre Alaska, ya que no estaba cerca de sitios sensibles.

Imagen: GETTY IMAGES