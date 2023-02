¿TikTok es un ‘espía’ manejado por el Partido Comunista Chino?

Un senador demócrata pidió a Apple y Google prohibir TikTok en las tiendas de aplicaciones. Otro, republicano, afirma que la red social es la ‘puerta trasera’ de China en la vida de los estadounidenses. ¿Qué tan cierto es?

El senador Michael Bennet, ha solicitado a Apple y Google que retiren TikTok de sus tiendas de aplicaciones. El legislador republicano nacido en La India, afirma que ninguna empresa subyugada al Partido Comunista Chino (PCCh), debe acceder libremente a la vida de los ciudadanos estadounidenses ni recopilar sus datos.

TikTok poses an unacceptable threat to our national security.

No company subject to Chinese Communist Party dictates should be able to amass such extensive data on Americans.@Apple & @Google should remove TikTok from their app stores immediately.https://t.co/yX3Z86xf7z

— Michael Bennet (@SenatorBennet) February 2, 2023