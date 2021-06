Windows 11 se filtra y los usuarios no están felices con su apariencia

Esta semana se filtró desde China un primer vistazo de Windows 11, la nueva versión del sistema operativo de Microsoft, que la empresa estaría lanzando la próxima semana. Inicialmente, la empresa prometió que Windows 10 sería su última versión con dos actualizaciones al año que traerían nuevas funcionalidades y pequeños cambios. Pero seis años después aquí estamos esperando por el lanzamiento de una versión más.

Una filtración hecha a través de Baidu, buscador chino, mostraba diferentes pantallazos de cómo se vería el sistema operativo; además de un archivo que permitía instalarlo. El resultado según varios medios y expertos, es decepcionante. ¡Enserio! CNN título: «Windows 11 se filtró. Tiene un monton de M«. De acuerdo con el Goldman, el periodista que revisó la nueva versión, no hay nada revolucionario. Tom Warren, periodista de The Verge dio más detalles en Twitter:

Algunos de los cambios más notorios son:

Prosser, otro analista y filtrador mostró también su descontento con el sistema operativo:

Here’s Windows 11!

It looks like shit 🤗 https://t.co/PTaNjNAeTa

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2021