Cinco dispositivos Lenovo para iniciar 2021

Año nuevo, tecnología nueva. Si quieres renovar tu estudio para iniciar 2021 tenemos algunas sugerencias de PC y accesorios Lenovo.

Aunque muchos utilizan como excusa navidad para hacer sus compras en tecnología, otros aprovechan el inicio de año. La primera razón es porque es más fácil realizar las compras, sin las multitudes o afanes de las fiestas. La segunda es porque muchos productos reciben ciertos descuentos de aquellos distribuidores que están buscando limpiar inventario. Pero la principal razón se encuentra en que no hay mejor manera de iniciar el año que renovando nuestra tecnología. Más en 2021, cuando vemos que el trabajo en casa todavía sigue siendo la tendencia.

Lenovo es una de las marcas de tecnología líderes en este campo. En 2020 terminó el año como el proveedor de computadores más grande del mundo y en eventos como CES 2021 nos demostró su capacidad para innovar con tabletas que se convierten en PC. Por eso, en ENTER.CO hemos seleccionado cinco referencias que, creemos, pueden ser de tu interés si estás buscando cómo renovar tu hogar inteligente este año

Lenovo Yoga Slim 7

Las ultra books (computadoras ultra livianas) están de moda por buenas razones. Aunque trabajar en casa es la tendencia en 2020, los computadores portátiles ofrecen ventajas que incluso se pueden disfrutar sin tener que movilizarse de manera constante. En el caso de la Lenovo Yoga Slim 7 tenemos una de las mejores portátiles del año, con tres configuraciones para nuestro país (RYZEN 5 4500U, Intel CORE_I5-1035G4/I5-1135G7/I7-1165G7 y RYZEN 7 4700U ) que garantiza un rendimiento óptimo, incluso con sus dimensiones 20.6 x 208.2 x 15.1 mm. También es importante mencionar que pese a su tamaño cuenta con la cantidad necesaria de puertos para poder trabajar, siendo el más importante una entrada HDMI, por lo que todavía puede usarse en compañía de una pantalla o un TV en caso de que quieras trabajar en casa. Lo encuentras en Colombia por un precio de 3’899.900 pesos.

Lenovo Legion 5

Aunque Lenovo es mejor conocido por sus equipos para oficina, desde hace algunos años han apostado muy fuerte a los dispositivos para videojugadores. Legion es la familia de laptops dedicadas a este segmento y una de las más atractivas en estos momentos es la Legion 5. Se trata de una computadora que viene en tres tipos de combinaciones: procesador Ryzen 5 y GPU GTX 1650, procesador RYZEN 7 y una GPU GTX 1650TI, y CPU Intel CORE I5 y una tarjeta gráfica Nvidia RTX2060. El mayor atractivo de esta latptop (además de que venga con tarjetas gráficas de última generación) está en su pantalla: un monitor de 15.6 pulgadas que, con una taza de refresco de 144Hz. Lo puedes encontrar en el país desde un precio de 4’699.000 pesos.

Yoga Smart Wifi 10

¿Andan buscando una tableta para el hogar? Lenovo, sin dudas, tiene de las mejores selecciones en este segmento, especialmente con dispositivos pensados para ser aprovechados por el hogar. Una de las propuestas que más nos llamaron la atención en 2020 fue la de su Yoga Smart Wifi 10. Se trata de una tableta con una pantalla de 10 pulgadas (bastante grande y perfecta para ver contenido) y un procesador Qualcomm Snapdragon 8-Core (uno de los mejores en este momento) ¿Qué nos gustó? Su diseño. Se trata de una tableta pensada para ser todo terreno. Cuenta con una base que le permite permanecer vertical, pero también sirve como salida para sus parlantes, de manera que el audio no se pierde al tenerla apoyada. Esta misma base también puede ser usada para colgarla a algún soporte en una pared, en caso de querer utilizarla en un lugar como la cocina, en donde lo idea es tenerla alejada de las superficies. La puedes conseguir en Colombia por un precio aproximado de 999.000 pesos.

Lenovo M8 Wifi

Pero quizás lo que estás buscando es más una tableta tradicional. En este caso una opción que también nos llama la atención es la Lenovo M8 Wifi. Se trata de un dispositivo con una pantalla de 8 pulgadas, equipada con un procesador MediaTek Helio A22. En general cuenta con las funciones básicas que necesitas de este tipo de dispositivos, pero viene con un agregado interesante: una base de carga que permite utilizar la tableta en un modo semi-pantalla mientras que recupera su batería. Así, conectándola a un teclado y mouse inalámbricos, puedes tener tu ‘mini portátil’, al mismo tiempo que se recupera a 100% de energía. Pero no solo esto, sino que además cuenta con una vida de batería bastante larga, lo que se traduce en un uso de hasta 23 horas antes de que necesites conectarla a su base. Un rendimiento para quitarse el sombrero. Por si fuera poco, también está a un precio súper competitivo en estas navidades, consiguiéndola desde 499.000 pesos.

All In One AIO 3

Pero es posible que lo que estés buscando es un computador de escritorio en casa ¿te podemos sugerir un PC Todo en uno? En 2020 estos dispositivos han comenzado a tener un boom de popularidad por una razón sencilla: la oficina en casa. Muchas personas no cuentan con un escritorio que cuente con el espacio para acomodar una torre, pantalla y trabajar con comodidad. Equipos como el All In One AIO 3 se especializan en ahorrar espacio al acomodar pantalla y procesador en un mismo lugar. Las referencias que encontrarás vienen con una pantalla de 21 pulgadas (que, de nuevo, es más o menos el estándar) y con procesadores como el AMD Athlon 3050U 2T, garantizan que el PC estará a la altura de la mayoría de usuarios. Puedes encontrarlo en Colombia por un precio cercano al 1’599.900 pesos.

Accesorios Lenovo

Ya que estás haciendo tus compras de navidad, sugerimos que le des una mirada a los accesorios que ofrece Lenovo. El fabricante tiene un catálogo extenso que va desde cámaras 360, mouse y teclados gamer, adaptadores para agregar entradas a tu PC (sugerimos que veas su Powered USB-C Travel Hub, en caso de que compres una ultra delgadas) y su batería portátil para laptops.

Imágenes: Lenovo