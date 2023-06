Comisión Europea se lanza en ristre contra Google para debilitar su negocio de tecnología publicitaria

La Comisión Europea, autoridad regulatoria antimonopolio de la UE, presentará una acusación formal contra Google este miércoles, porque según el organismo, considera que el gigante tecnológico abusa de su modelo de negocio de tecnología publicitaria.

Esta no sería la primera vez que Google se enfrenta a demandas por parte de UE, pues anteriormente ya se han generado tres sanciones por más de 8.600 millones de dólares. Así mismo, por el mismo caso relacionado con tecnología publicitaria, en 2021 la compañía tuvo que pagar una multa interpuesta por Francia de 237 millones de dólares, además de hacer algunos compromisos con su competencia.

También cabe mencionar que según datos de Bloomberg el negocio publicitario de Google, representa alrededor de 80% de sus ingresos anuales. En 2022, sus ventas de publicidad ascendieron a unos 225.000 millones de dólares, es decir, que de quedar en firme una posible sanción, las finanzas de la compañía resultarían heridas.

Como lo dijimos anteriormente, la queja que presentará este miércoles la Comisión Europea, alegará que es uno de “los mayores intermediarios, proveedores y subastadores en línea de anuncios digitales en sitios web de terceros y aplicaciones”.

Es decir, lo que pretende el organismo internacional es debilitar el control del gigante tecnológico de las búsquedas sobre los anuncios digitales. Personas familiarizadas con el asunto aseguraron al medio estadounidense Bloomberg, que la idea sería exigirle a Google que ponga en venta algunas de sus acciones de su negocio de tecnología publicitaria.

No obstante, The Wall Street Journal, explica que, “es inusual que la comisión ordene desinversiones significativas en casos antimonopolio, que a menudo se resuelven con multas y órdenes para cambiar el comportamiento”, sin embargo, en este caso, al parecer el ente regulador no cree que con tan solo sanciones económicas lo logren, ya que no han visto cambios significativos en Google.

Cabe mencionar que el documento que presentará la Comisión Europea, que tendrá el pliego de cargos contra Google, será posible porque los reguladores antimonopolio en UE en 2021, abrieron formalmente una investigación sobre el negocio de tecnología publicitaria del gigante tecnológico.

Imagen: Montaje ENTER.CO