YouTube también ha ‘cancelado’ el canal de Dr. Disrespect

Otra plataforma de streaming ha decidido castigar Guy Beahm/Dr. Disrespect, después de que esta semana el creador confesara que había sostenido conversaciones (al parecer con tono sexual) con un menor de edad. YouTube oficialmente ha suspendido la monetización de su canal, lo que significa que Beahm ya no puede recibir ingresos por la publicidad de sus videos o suscripciones.

“Hemos suspendo el canal de Dr. Disrespect de nuestro programa de aliados debido a algunas acusaciones graves contras el creador”, cita IGN a un vocero de YouTube. “Esta acción significa que el canal no pude monetizar más a través de la plataforma”. De acuerdo al comunicado que compartió, la razón por la que se tomó esta decisión está en que Beahm violó la ‘política de responsabilidad de los creadores”, que de manera sencilla prohíbe cualquier acción que cause daño a “los usuarios, empleados o ecosistema”.

¿Qué sigue para Dr. Disrespect después de que YouTube ahora?

Hace algunos años Beahm era considerado como uno de los principales creadores de Twitch, además de uno de los embajadores de la plataforma de streaming. Sin embargo, en 2020 Twitch expulsó a Dr. Disrespect del sitio, eliminó su canal y básicamente se negó a entregar una razón por la que había roto cualquier conexión con él. Durante años el tema de su salida se mantuvo en secreto, pero en 2024 el creador básicamente está a puertas de perder todos los lugares en los que puede monetizar y subir su contenido.

La suspensión de monetización de YouTube es un poco más grave de lo que parece. El creador no solo pierde la capacidad de ganar dinero a través de publicidad, sino que también pierde el derecho a crear canales alternos. Sí, Dr. Disrespect todavía puede subir contenido a YouTube, pero sin alguna alternativa para generar ingresos es muy poco probable que el creador se vea motivado a hacerlo (especialmente porque todo el dinero por publicidad en adelante se lo llevará YouTube.

Por supuesto, el principal problema es que Dr. Disrespect no tiene muchas más alternativas para realizar trasmisiones (y ganar dinero): su canal fue borrado de Twitch y el creador no tiene permitido regresar. No solo esto, sino que en las últimas semanas también ha perdido el apoyo de patrocinados como Turtle Beach y 2K, y parece poco probable que otras marcas quieran apostar por él considerando los reportes. El efecto incluso ha impactado proyectos personales: Midnight Society, el estudio que Beahm cofundó, terminó cualquier vínculo con Dr. Disrespect lo que incluyó eliminar su nombre de los juegos lanzados, remover todavía la mercancía en su página que hacía referencia a él.

¿Por qué razón Twitch y YouTube están cancelando a Guy Beahm?

El pasado viernes 21 de junio un ex empleado de Twitch publicó en X que el motivo por el que Dr. Disrespect había sido expulsado de Twitch había sido que se le había encontrado “mandando mensajes con tono sexual con un menor de edad”. Un reporte de The Verge confirmó parte de esta historia asegurando que la plataforma había encontrado mensajes enviados entre Beahm y un menor sobre encontrarse en TwitchCon.

A través de una publicación en Twitter/X el streamer decidió compartir su versión de los hechos, que más o menos confirman el motivo por el que se terminó su relación con la red social.

“Eran conversaciones informales y mutuas que a veces tendían demasiado a ser inapropiadas, pero nada más. No pasó nada ilegal, no se compartieron fotografías, no se cometieron delitos”, lee el comunicado de Dr. Disrespect. “Ahora, desde un punto de vista moral, asumiré absolutamente la responsabilidad. Para empezar, nunca debería haber entretenido estas conversaciones. Eso depende de mí. Eso depende de mí como adulto, esposo y padre. Nunca debería haber sucedido. Lo entiendo”.

Imágenes: Montaje ENTER.CO