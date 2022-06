WhatsApp tendrá avatares que podrás usar en videollamadas

Durante el último año Meta ha desplegado su propia herramienta de diseño de avatares para Facebook e Instagram, de manera que estos puedan usarse como stickers en historias o incluso como fotos de perfil en esas redes sociales. Hasta ahora, WhatsApp era el único servicio de la compañía de Mark Zuckerberg que no contaba con esta alternativa; sin embargo, WABeta Info confirmó que la aplicación de mensajería los piensa incluir muy pronto dentro de su plataforma.

De acuerdo al portal especializado en cazar las nuevas herramientas de WhatsApp, los avatares están en fase de desarrollo. Por esta razón, estos no pueden ser probados todavía por los usuarios beta. No obstante, desde el sitio web se asegura que el plan de la app es que los nuevos avatares, que llegarían en una próxima actualización para Android, puedan usarse por tiempo prolongado durante las videollamadas.

Según las capturas de pantalla compartidas, para activar la nueva función, WhatsApp tendrá una nueva opción dentro de la pantalla de videollamada llamada «Cambiar a avatar». Este botón les permitirá a los usuarios dejar de usar la cámara de su celular y reemplazar su imagen real con la de su avatar.

Los avatares, que desde hace un tiempo están disponibles para FaceTime (en algunos modelos de iPhone), buscan acercar a los usuarios con la idea del metaverso. Como sucede en el videojuego de Meta, Horizon Worlds, la forma en que los usuarios podrán acceder a ese universo creado con herramientas de realidad aumentada y virtual, será justamente con un avatar personalizado.

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.15.5: what’s new?

WhatsApp is working on setting up avatars (a Memoji/Bitmoji alternate set) while placing video calls, for a future update!https://t.co/XR942RPHeZ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 28, 2022