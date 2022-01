WhatsApp cambiará su forma de mostrarte quién te habla cuando el celular está bloqueado

El 2022 renovará el aspecto visual de las notificaciones de WhatsApp cuando tu teléfono está bloqueado. Hasta el momento, cada vez que alguien te escribe mientras no estás usando tu celular, la pantalla de tu dispositivo se activa para mostrarte una pequeña alerta con el logo de la aplicación junto al nombre de la persona o grupo desde el cual te envían mensajes. Sin embargo, algunos usuarios de iOS 15 que hacen parte del programa BETA de WhatsApp ya han podido ser testigos del nuevo diseño de las notificaciones. Este reduce el tamaño del logo para darle prioridad a la foto de perfil de la persona que te escribe.

El desarrollo fue confirmado por el portal WABeta Info, desde allí se anunció que la versión 2.22.1.1 comenzó a llegar a los dispositivos de iPhone desde el 4 de enero, por lo que deberás estar pendiente de tu App Store para actualizar la aplicación. Por ahora se desconoce si los usuarios de teléfonos con sistema operativo de Android también contarán con este cambio.

WhatsApp is introducing profile photos in notifications!

The first feature of the year is available to some iOS beta testers on iOS 15 today.https://t.co/erfvZ90ZrV

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 4, 2022