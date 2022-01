Las novedades que llegarán a WhatsApp en el 2022

Gracias a las nuevas funciones que se revelaron en el 2021 a través del programa Beta de WhatsApp y otros anuncios oficiales, sabemos que la aplicación de mensajería instantánea tendrá algunas novedades durante este 2022 (y no, la herramienta del tercer visto en azul para avisar supuestas capturas de pantalla, no hará parte de ese paquete). Sin embargo, funciones como el acceso a envíos de mensajes promocionales en el caso de WhatsApp Business, que también permitirá su integración con el marketplace de Facebook, son algunas de las opciones que llegarán a la aplicación.

¿Recuerdas cuando te contamos cómo usar esta sencilla herramienta para crear stickers desde WhatsApp Web? Pues bien, durante este 2022 se espera que esta función (que seguramente provocó la desinstalación de numerosas apps) aterrice de igual forma en la versión móvil de la app, de manera que puedas crear stickers directamente de tu celular.

Aunque algunos usuarios ya cuentan con esta función, se espera que en el transcurso de los meses todos puedan hacer uso de esta opción que permite establecer el tiempo de visualización de un mensaje. La función de mensajes temporales cuenta con varias alternativas para esto: lo que quiere decir que puedes elegir entre un mensaje enviado desaparezca definitivamente del chat en 24 horas, una semana o hasta 90 días.

Todo indica que la integración parcial de Instagram con WhatsApp, anunciada desde principios de 2021, llegará finalmente este año. TikTok sigue siendo la app reina de los videos verticales y el nuevo movimiento de Meta permitiría ampliar el alcance de los Reels al permitir consumirlos sin necesidad de salir de WhatsApp.

@WhatsApp is working on the possibility to play #Instagram Reels within WhatsApp, for a future update.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021