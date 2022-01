WhatsApp Business mejorará los filtros de búsqueda en sus conversaciones

WhatsApp quiere mejorar la experiencia de búsqueda dentro de su plataforma empresarial, Business. La nueva herramienta permitirá a sus usuarios buscar información dentro de sus chats mediante la integración de tres filtros de búsqueda avanzados.

La función, que ya comenzó a probarse en algunas cuentas, permitirá buscar información de manera más eficiente usando los filtros de ‘Contactos’, ‘Contactos no guardados’ y ‘Mensaje sin leer’. Estos, además, se complementarán con otro tipo de filtros orientados a la búsqueda de tipos de archivos determinados como fotos, videos, audios, documentos, GIFs y enlaces de sitios web.

De acuerdo al portal WABeta, ambas clases de filtros podrán combinarse entre sí en caso de que el usuario quiera realizar una búsqueda más específica en sus conversaciones.

WhatsApp is enabling advanced search filters for business accounts!

WhatsApp is now rolling out another feature for business accounts to let them filter search results using new options.https://t.co/MSyGDxrM52

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 8, 2022