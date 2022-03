WhatsApp añade nuevas mejoras en sus audios para Android:

WhatsApp continúa añadiendo mejoras tanto para la reproducción como para la grabación de audios en su plataforma. Desde hasta hace unas pocas semanas la aplicación permite escuchar audios y cambiar de conversación sin que se detengan, y ahora la plataforma ha decidido extender a sus usuarios Android una función que ya estaba disponible en las cuentas Beta de dispositivos iOS.

Se trata de la posibilidad de iniciar una grabación de audio y pausarla, para poder proseguir con el mensaje después sin que este se elimine o haya que iniciarlo completo desde cero.

El adelanto de esta función se hizo en el portal de Wabeta Info en donde se puede leer que el status actual de esta herramienta se encuentra en despliegue. Esto quiere decir que si, después de actualizar la aplicación de WhatsApp en tu teléfono, aún no cuentas con ella, posiblemente tendrás que esperar un par de semanas para que termine de estar disponible en cualquier dispositivo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.6.7: what’s new?

WhatsApp is finally rolling out the ability to pause and resume voice recordings when you’re recording a voice note!https://t.co/8USiWsiJ2t

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 2, 2022